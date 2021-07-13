Развитие сетей: Вымпелком сообщает об улучшении качества indoor связи в бизнес-центрах Воронежа

13.07.2021, MForum.ru

ПАО "ВымпелКом" сообщает об улучшении качества связи в торгово-развлекательных и бизнес-центрах Воронежа (ТРЦ Московский проспект, Максимир, БЦ Москва, Галеон, Премьер), а также в отеле Ramada Plaza Voronezh City Centre.

Директор Воронежского отделения Билайн Ирина Кузьмина:

"Абоненты Билайн теперь могут комфортно пользоваться голосовыми услугами и мобильным интернетом, перемещаясь между этажами зданий и на подземной парковке. В больших помещениях радиосигнал встречает на своем пути много помех из-за большого количества перекрытий, поэтому такие проекты всегда требуют достаточно много времени для оптимального размещения оборудования и поэтому считаются сложными. Наши технические специалисты успешно справились с задачей, планируем реализовать подобные проекты и в других ТРЦ города».

Помимо улучшений связи на социально значимых объектах Воронежа, Билайн продолжает развивать сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет, в небольших населенных пунктах региона. В этом году сеть 4G Билайн впервые появилась в селах Новоуспенка (Острогожский район), Красное, Елань-Коленовский (Новохоперский район) и Вишневка (Верхнехавский район).

Специалисты Билайн также провели модернизацию оборудования (рефарминг в диапазоне 1800 МГц), в результате скорость мобильного интернета Воронежской области по сравнению с январем 2021 года в среднем выросла на 30% (по данным внутренней аналитики ПАО "Вымпелком", в зависимости от населенного пункта).

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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей Воронежская область