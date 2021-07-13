Развитие сетей: Вымпелком сообщает об улучшении качества indoor связи в бизнес-центрах Воронежа

MForum.ru
13.07.2021,
ПАО "ВымпелКом" сообщает об улучшении качества связи в торгово-развлекательных и бизнес-центрах Воронежа (ТРЦ Московский проспект, Максимир, БЦ Москва, Галеон, Премьер), а также в отеле Ramada Plaza Voronezh City Centre.
Директор Воронежского отделения Билайн Ирина Кузьмина:
"Абоненты Билайн теперь могут комфортно пользоваться голосовыми услугами и мобильным интернетом, перемещаясь между этажами зданий и на подземной парковке. В больших помещениях радиосигнал встречает на своем пути много помех из-за большого количества перекрытий, поэтому такие проекты всегда требуют достаточно много времени для оптимального размещения оборудования и поэтому считаются сложными. Наши технические специалисты успешно справились с задачей, планируем реализовать подобные проекты и в других ТРЦ города».
Помимо улучшений связи на социально значимых объектах Воронежа, Билайн продолжает развивать сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет, в небольших населенных пунктах региона. В этом году сеть 4G Билайн впервые появилась в селах Новоуспенка (Острогожский район), Красное, Елань-Коленовский (Новохоперский район) и Вишневка (Верхнехавский район).
Специалисты Билайн также провели модернизацию оборудования (рефарминг в диапазоне 1800 МГц), в результате скорость мобильного интернета Воронежской области по сравнению с январем 2021 года в среднем выросла на 30% (по данным внутренней аналитики ПАО "Вымпелком", в зависимости от населенного пункта).
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей Воронежская область
Публикации по теме:
12.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru
29.01. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн ускорил мобильный интернет в коттеджных поселках Воронежской области / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Контракты вендоров и операторов сотовой связи в России по регионам / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Ulefone Note 6 не получил поддержку 4G / MForum.ru
13.07. [Новинки] Слухи: Живые фото ZTE Axon 30 показали невидимую фронтальную камеру / MForum.ru
13.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене и спецификациях Moto G60S / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A31 с экраном 18:9 и Android 11 Go edition представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Nokia C30 с крупным экраном и емкой АКБ замечен на живых фото / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Motorola One 5G UW Ace / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: ASUS представил Smartphone for Snapdragon Insiders / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) появился в России / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE замечен в TENAA / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11 со Snapdragon 865 представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F22 с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A03s замечен в Geekbench / MForum.ru
06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 3 будет доступнее / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8i замечен на сайте производителя / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 и Galaxy Watch 4 представят 11 августа / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Realme C21Y представлен официально / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: ZTE представит смартфон с 20 Гб ОЗУ / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 17P и Pova 2 появились в России / MForum.ru
29.06. [Новинки] Слухи: Подтверждено использование Snapdragon 888+ в Honor Magic 3 / MForum.ru