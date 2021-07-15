Стандартизация: О Big data теперь можно говорить на одном языке

MForum.ru
15.07.2021,
Росстандарт утвердил первый из 9 ГОСТов, которые планируется выпустить в области Big data. / Ведомости. Утвержден ГОСТ «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь». По-сути, это близкий аналог международного стандарта Information technology – Big data – Overview and vocabulary.
Те, кто активно занимается темой Big data вряд ли узнают из ГОСТа что-то новое. Переводы терминов в целом вроде бы выполнены неплохо, как и расшифровка их значений.
Профессиональное сообщество вряд ли сменит после выхода ГОСТа привычный жаргон в области Big data на термины ГОСТа, но для составления закупочной документации, ТЗ и техдокументации "утвержденный" набор терминов иметь неплохо, особенно, когда речь о госзакупках.
Полезен будет новый ГОСТ и для чиновников, не все из которых хорошо разбираются в англоязычных терминах. Может быть теперь их понимание темы вырастет.
Представители бизнеса высказывают надежду, что для разработки оставшихся ГОСТов в области Big data их будут привлекать активнее, чем это было при работе над первым из серии ГОСТов. Было бы разумно прислушаться к этим голосам.
Рынок Big data в России ждет большой рост в ближайшие годы. Его текущие оценки разнятся от 10 до 45 млрд рублей, а рост ожидается на порядок и более до 2024 года. В этой ситуации договориться о терминах и их толкованиях вполне уместно.
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теги: телеком стандартизация Big Data
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