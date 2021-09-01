Анонсы: Moto G30 появился в России по отличной цене

01.09.2021, MForum.ru

На российском рынке начались продажи смартфона Moto G30. Новинка представляет собой недорогой смартфон с отличным набором спецификаций.

В частности в активе Moto G30 присутствует с 6,5-дюймовый дисплеем разрешением 720х1600 точек с частотой обновления 90 Гц, 64 Мп тыловая камера (вспомогательные 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. Основа «железа» Moto G30 – чипсет Qualcomm Snapdragon 662, дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Разрешение фронтальной камеры -13 Мп. Из прочего отметим наличие Wi-Fi 802.11 ac, поддержку Bluetooth 5.0, дактилоскопический сенсор и NFC. Купить Moto G30 можно за 13 990 рублей, причем первые покупатели получат скидку в 1000 рублей.