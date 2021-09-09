Анонсы: Lenovo Tab P12 Pro – планшет с 5G и сопряжением с Windows

09.09.2021, MForum.ru

Компания Lenovo анонсировала Lenovo Tab P12 Pro, который может использоваться не только как мультимедийное устройство, но и как рабочий инструмент. Новинка стала первым планшетом компании с поддержкой 5G. Кроме того Tab P12 Pro дебютирует с функцией сопряжения планшета с компьютером с Windows.

Lenovo Tab P12 Pro базируется на чипсете Snapdragon 870 дополненном 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти (вдвое больше базовой памяти, чем у P11 Pro), поэтому он может выполнять серьезную работу. Диагональ экрана составляет 12,6 дюйма, разрешение 2560 x 1600 пикселей (16:10), частота обновления до 120 Гц. Также поддерживаются 107% покрытием NTSC, Dolby Vision и HDR10+.

Вес Lenovo Tab P12 Pro 565 г, а его толщина – всего 5,63 мм. За счет подключения внешней клавиатуры его можно превратить в компактный ноутбук. Причем с полноразмерной клавиатурой Lenovo: шаг клавиш 19 мм, ход клавиш 1,3 мм, встроенный трекпадом. Также поддерживается цифровое перо Lenovo Precision Pen 3, оснащенное магнитным креплением и беспроводной зарядкой. Вместе с аксессуарами, вес новинки не превысит 1 кг.

Lenovo Tab P12 Pro оснащен четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos и настройкой Lenovo Premium Audio. За автономность отвечает батарея емкостью емкостью 10 200 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт (зарядные устройства продаются отдельно).

Lenovo Tab P12 Pro работает под управлением Android 11 из коробки и будет первым, кто продемонстрирует Project Unity. Это позволяет подключить планшет к ПК Lenovo с Windows 10 или 11 и использовать его в качестве второго беспроводного дисплея. Unity может даже отображать приложения для Windows и Android бок о бок, для независимой от платформы многозадачности. Lenovo Tab P12 Pro в конфигурации только с Wi-Fi будет доступен с октября по цене от 610 долларов. Модель 5G скоро появится в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке по цене 900 евро без НДС (которая зависит от региона).