Слухи: Раскрыты подробности о Xiaoxin Pad Pro 12.6

01.11.2021, MForum.ru

Компания Lenovo раскрыла некоторые подробности о планшетном компьютере Xiaoxin Pad Pro 12.6. Новинка получит 12,6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2560x1600 точек с частотой обновления 120 Гц и 100-процетным охватом цветового пространства DCI-P3.

Частота опроса сенсора 360 Гц, при этом производитель позиционирует Xiaoxin Pad Pro 12.6 как «настраиваемую игровую консоль с большим экраном». Для подключения к большому дисплею, поддерживается режим 4К с частой 60 кадров в секунду. Основа «железа» устройства чипсет Qualcomm Snapdragon 870, дополненный 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Также отметим наличие 4-х динамиков с калибровкой JBL с 5.1-канальный звук с Dolby Vision, HD10R+, HDR Vivid и iQiyi HDR. Батареи емкостью 10200 мАч достаточно на 15,5 часов использования устройства.