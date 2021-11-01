Анонсы: Представлены TCL X20 SE и TCL 20A 5G

01.11.2021, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфонов TCL X20 SE и TCL 20A 5G для рынка США. Новинки представляют собой устройства начального уровня.

В активе TCL X20 SE присутствуют 6,52-дюймовый дисплей разрешением 720x1600 точек, чипсет Helio P22, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+карты microSD) 5 Мп фронтальная камера, строенная тыловая камера (13 Мп основной, 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины), дактилоскопический сенсор и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. TCL X20 SE оценен в $160.

TCL 20A 5G оснащен 6,52-дюймовым дисплеем HD+, чипсетом Snapdragon 480, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп фронтальной камерой, строенной тыловой камерой (16 Мп основной, 5 Мп сверх широкоугольная, 2 Мп датчик глубины), дактилоскопический сенсор на задней панели и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС обоих устройств - Android 11 с TCL UI. Цена пока не объявлена.