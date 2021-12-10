Связь в метро: МТС отмечает изменения в трафике абонентов в метро Москвы

10.12.2021, MForum.ru

МТС ссылается на анализ агрегированных обезличенных данных мобильного трафика пассажиров Большой кольцевой линии (БКЛ), ряд станций которой заработал в метро Москвы. В частности, заметно разгрузились центральные станции. Но на некоторых участках пассажиропоток вырос за счет людей, которые теперь предпочитают подземный трафик наземному.

Анализу подвергли данные, собранные с мобильных телефонов абонентов на первых 10 станциях "большого кольца" московской подземки и стыкующихся с ними станций радиальных веток с 8 до 9 утра и с 18 до 19 часов 8 и 9 декабря. В эти дни отмечен рост числа абонентов МТС на БКЛ на 20% каждый из дней.

В поездах от станции «Проспект Вернадского» до «Парка культуры» Кольцевой линии число абонентов МТС уменьшилось на 14%, на самом загруженном ранее участке московского метро от станции «Ленинский проспект» до «Октябрьской» — на 10%. Пассажиропоток от станций «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий в центр сократился на 7% и 5% соответственно.

На южных станциях Калужско-Рижской линии, которая соединяется с еще двумя радиальными ветками метро, произошло перераспределение трафика. В центр стало двигаться меньше людей, но увеличилось число абонентов, перемещающихся в сторону области. При этом общее число пассажиров на южном участке этой ветки выросло на 4% за счет тех, кто пересел с наземного транспорта на метро или приехал с соседних красной и серой веток через БКЛ.

Абоненты МТС могут пользоваться мобильной связью на всех станциях западного участка БКЛ (на станции «Зюзино» оборудование устанавливается в настоящий момент). Абонентам доступны все технологии мобильной связи: 4G\3G\2G. Покрытие в большей части тоннелей будет обеспечено к концу этого года. Максимальная скорость передачи данных на станциях достигает 400 Мбит\с.

В целом, объем мобильного трафика абонентов МТС в московском метро вырос на 70% с начала 2021 года, к 1 декабря 2021 года он достиг исторического максимума в 100 ТБ в сутки.

Москвичи более всего любят видео контент, от Youtube до KION и так далее, объем видеотрафика в Москве в метро в сети МТС за год увеличился в 4 раза (не путать с общим приростом трафика мобильных данных в метро в сети МТС на 70% с начала 2021 года)!

Абонент МТС в метро Москвы потребляет столько же, сколько абонент МТС в Калининграде или в Иркутске за сутки. Это происходит не в последнюю очередь и потому, что скорости в сети позволяют и стимулируют к потреблению таких объемов.

В московском метро МТС провела замену оборудования до 5G-ready на всех станциях. На некоторых станциях и в некоторых переходах поддерживаемые скорости доходят до 500 Мбит/с и более, и это еще без 5G! Осенью 2021 года модернизировано оборудование МТС в тоннелях. В часы пик, когда нагрузка на сеть максимальна, обеспечиваются скорости до 200 Мбит/с.

пресс-релиз МТС

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