Развитие сетей: МТС сообщает о стройке фиксированной сети ШПД в микрорайонах Бердска, Новосибирская область

MForum.ru
27.12.2021,
МТС ведет в Бердске активные подключения многоквартирных домов к фиксированному интернету со скоростями около гигабайта.
Благодаря этому услугой теперь могут воспользоваться 7500 домохозяйств в Бердске, жители 65 многоквартирных домов ЖК «Белокаменный», микрорайонов на Кристальной, Гранитной, Ключевой, Первомайской, а также по улицам Ленина, Маркса и Звездной.
Кроме интернета, можно также подключиться к услугам ТВ от МТС и получить скидку до 40% на пакеты, включающие бесплатную мобильную связи и доступ к онлайн-кинотеатру KION. Эта возможность востребована среди пользователей, по данным компании, комплексный вариант подключения выбрали 40% бердчан из числа абонентов сети фиксированного доступа МТС.
Оператор сообщает также о завершении очередного этапа модернизации сети фиксированного доступа в микрорайонах Радужный и Северный, на улицах Красная Сибирь, Ленина, Островского, Карла Маркса, Красный Сокол, Вокзальная, Павлова. Теперь здесь доступны более высокие скорости доступа.
«Мы наблюдаем в Бердске стабильный рост трафика домашнего интернета. В таких местах плотной застройки, как Северный и Ленина он «скаканул» на 20 и более процентов, поскольку в каждом доме кратно выросло количество гаджетов и умных устройств. Понимая эту тенденцию, мы расширяем не только емкость сети, но и зону покрытия, чтобы домашний интернет на гигабитных скоростях стал доступен всем бердчанам», - рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.
Интересующиеся возможностью подключиться к услугам МТС, могут проверить наличие технической возможности это сделать на сайте МТС в Новосибирской области.
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теги: развитие сетей фиксированный доступ МТС Новосибирская область Бердск
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