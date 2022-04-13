Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально

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Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально

13.04.2022, MForum.ru

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Состоялся официальный анонс смартфона Moto G52. Новинка является наследником Moto G51, ключевыми новшествами стали улучшенный дисплей, более быстрой процессор и выросшая скорость быстрой зарядки.

Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально

Диагональ экрана Motorola Moto G52 – 6,6 дюйма при разрешении 2400х1080 точек. Экран выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Основа аппаратной платформы - Qualcomm Snapdragon 680, дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера строенная, 50 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро. В круглом вырезе дисплея разместилась фронтальная камера разрешением 16 Мп. Емкость АКБ Moto G52 составляет 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен в клавише управления питанием, поддержка NFC присутствует. Цена начинается от €249 за вариант с 4 Гб ОЗУ, начало продаж ожидается уже в текущем месяце.

Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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