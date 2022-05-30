Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России

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Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России

30.05.2022, MForum.ru

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На российском рынке начались продажи смартфонов TCL 30 и TCL 30+, анонс которых состоялся зимой этого года. Новинки представляют собой средне-бюджетные устройства с 6,7-дюймовыми AMOLED-дисплеями разрешением 2400 x 1080 точек.

Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России

Основа «железа» - чипсет MediaTek Helio G37 дополненный 4 Гб ОЗУ, 64 (в TCL 30) или 128 Гб (в TCL 30+) встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Ёмкость АКБ – 5010 мАч, поддерживается быстрая зарядка 18 Вт. Однако, в комплекте TCL 30 зарядное устройство лишь мощностью 10 Вт, TCL 30+ комплектуется блоком зарядки на 18 Вт.

Еще одним отличием является фронтальная камера – в TCL 30 ее разрешение составляет 8 Мп, в TCL 30+ - 13 Мп. Тыловая камера строенная, основной сенсор Samsung JN1, вспомогательные – 2 Мп (макро, глубины). Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения, поддержка NFC присутствует. Цена TCL 30 – 17 990 рублей, TCL 30+ обойдется в 19 990 рублей.

Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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