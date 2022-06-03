Это интересно: Опубликован ТОП-5 кнопочных телефонов

03.06.2022, MForum.ru

Аналитическая компания IDC опубликовала отчет, посвященный продажам обычных «звонилок». Причем, при безусловном доминировании смартфонов, сегмент кнопочных телефонов все еще остается довольно крупным – по итогам первого квартала он превысил 1 млрд долларов.

В количественном выражении речь идет о 58,9 млн. устройств, сокращение относительно первого квартала 2021 года – 28,5%. Крупнейшим поставщиком устройств этого класса оказалась компания Itel Mobile, однако первые места ТОП-5 принадлежат телефонам Tecno и Nokia. Самый популярный кнопочный телефон в мире – Nokia 105. В России цена этого аппарата составляет чуть менее 1500 рублей. Примерно в туже сумму обойдется Itel IT5260, занимающий третью строчку рейтинга. Tecno T402 на рынке России не представлен. Впрочем, ничего удивительного здесь нет – основной рынок для подобных устройств страны Африки, Индия и ряд других государств.