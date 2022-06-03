MForum.ru
03.06.2022,
Аналитическая компания IDC опубликовала отчет, посвященный продажам обычных «звонилок». Причем, при безусловном доминировании смартфонов, сегмент кнопочных телефонов все еще остается довольно крупным – по итогам первого квартала он превысил 1 млрд долларов.
В количественном выражении речь идет о 58,9 млн. устройств, сокращение относительно первого квартала 2021 года – 28,5%. Крупнейшим поставщиком устройств этого класса оказалась компания Itel Mobile, однако первые места ТОП-5 принадлежат телефонам Tecno и Nokia. Самый популярный кнопочный телефон в мире – Nokia 105. В России цена этого аппарата составляет чуть менее 1500 рублей. Примерно в туже сумму обойдется Itel IT5260, занимающий третью строчку рейтинга. Tecno T402 на рынке России не представлен. Впрочем, ничего удивительного здесь нет – основной рынок для подобных устройств страны Африки, Индия и ряд других государств.
© Антон Печерровый,
Публикации по теме:
26.05. [Новости компаний] 5G: Мировой рынок терминалов 5G в оценках IDC / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Серверов рынок в России / MForum.ru
04.05. [Новости компаний] Отгрузки: По оценкам IDC глобальные отгрузки смартфонов в 1q2020 снизились на 11,7% / MForum.ru
20.01. [Краткие новости] Новая версия Oracle Enterprise Manager упрощает клиентам переход на автономную базу данных / MForum.ru
18.12. [Краткие новости] Интеграция Infor IoT с решением EAM поможет компаниям эффективнее управлять фондами / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Общество] Это интересно: Опубликован ТОП-5 кнопочных телефонов / MForum.ru
03.06. [Новинки] Это интересно: Запатентованы Apple watch со встроенной камерой / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 48 Мп камерой / MForum.ru
02.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy Z Flip 4 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России / MForum.ru
30.05. [Общество] Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme Pad X представлен официально / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 может быть представлен в августе / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 3 представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ представлены официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+ представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Pad Air представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Стали известны российские цены Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73 / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Realme Pad X представят 26 мая / MForum.ru