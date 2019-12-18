Интеграция Infor IoT с решением EAM поможет компаниям эффективнее управлять фондами

MForum.ru

Интеграция Infor IoT с решением EAM поможет компаниям эффективнее управлять фондами

18.12.2019, MForum.ru

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18 декабря 2019, пресс-релиз Infor, через MForum.ru.

Интеграция Infor IoT с решением EAM поможет компаниям эффективнее управлять фондами Компания Infor, мировой лидер в области разработки облачных решений с глубокой отраслевой специализацией, объявляет, что новая версия решения Infor Internet of Things (IoT) стала доступна для размещения в публичном облаке. В Infor IoT реализована интеграция с решением для управления основными фондами предприятия (EAM), и теперь Infor IoT готово поддерживать устройства, развернутые как локально, так и в облачных средах.

По оценкам IDC, к 2025 году в мире будет более 41 млрд IoT-устройств, подключенных к интернету. По данным Gartner, общее число IoT-устройств, используемых в десяти ключевых сегментах, за 2020 год вырастет на 1 млрд и составит 5,81 млрд единиц. Быстрее всего будут расти сегменты автоматизации зданий (42%), автомобильной промышленности (31%) и здравоохранения (29%).

Решение Infor IoT поможет компаниям оптимизировать управление основными фондами за счет эффективного использования возможностей Интернета вещей. Для этого в Infor IoT предусмотрены следующие функции, системы и инструменты:

Портал устройств (Device Portal)

Портал позволяет без лишних усилий регистрировать и инициализировать новые устройства и шаблоны устройств. Здесь доступна вся информация по зарегистрированным и активным в данный момент устройствам.

Озеро данных (Data Lake Storage)

Все входящие потоки данных с устройств, зарегистрированных на портале устройств Infor IoT, автоматически сохраняются в Infor Data Lake. Собранные данные можно извлекать с помощью решений Infor Coleman и Infor Birst для дальнейшей обработки.

Аналитика

Возможности Infor IoT не ограничиваются извлечением данных из Infor Data Lake и применением инструментов BI. В решении есть целый набор аналитических функций, интегрированных непосредственно в портал устройств. Это позволяет визуализировать данные на лету и представлять их в различных форматах.

Движок обработки правил (Rules Engine)

Движок обработки правил Infor Rules Engine позволяет настраивать различные варианты «автоматической реакции» систем на данные, поступающие из Интернета вещей. Например, можно создать правило, которое будет активировать систему управления бизнес-процессами ION Workflows, если показания какого-либо устройства выйдут за пределы заданных пороговых значений.

Интеграция с EAM

Infor IoT обеспечивает синхронизацию устройств Интернета вещей с активами, внесенными в EAM-решение. Это облегчает и ускоряет инициализацию устройств. Двусторонняя синхронизация гарантирует, что все устройства будут корректно связаны с соответствующими активами.

Прогнозное техническое обслуживание (Predictive Maintenance)

С помощью Infor IoT можно сократить периоды незапланированного простоя и увеличить эффективность работы оборудования и использования основных фондов. Задействуя возможности Infor Rules Engine, ION и Infor Coleman Machine Learning, Infor IoT выявляет отклонения от оптимального режима работы или использования и с помощью продвинутого API формирует уведомления, запросы на техобслуживание и наряды, необходимые для устранения проблемы.

«IoT — это источник огромных объемов данных, для которых можно найти различные варианты практического применения. Объединив возможности Infor IoT и Infor EAM, мы уже сегодня предлагаем компаниям мощное решение, которое позволит принципиально изменить подходы к управлению основными фондами предприятия», — пояснил Дмитрий Мартынов, официальный представитель компании Infor в России и СНГ.

О компании Infor

Компания Infor является глобальным лидером в области облачных технологий для бизнеса. В Infor работают 17 300 сотрудников, а решения Infor пользуются успехом у более чем 68 000 клиентов в более чем 170 странах. Программное обеспечение Infor создано для прогресса.

Полный список функций Infor IoT доступен на docs.infor.com.

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теги: телеком пресс-релизы облака облачные сервисы облачные решения облачные услуги IoT

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