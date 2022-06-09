Анонсы: Moto G62 5G представлен официально

MForum.ru
09.06.2022,
Компания Lenovo анонсировала смартфон Moto G62 5G. Новинка представляет собой доступный 5G-смартфон на базе чипсета Snapdragon 4-й серии. Заслуживают внимания дисплей с частотой обновления 120 Гц, 50 Мп основной сенсор в составе строенной тыловой камеры и АКБ емкостью 5000 мАч.
Диагональ экрана Moto G62 5G составляет 6,5-дюйма, технология IPS, разрешение FullHD+ при частоте обновления до 120 Гц. В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера. Помимо основного 50 Мп сенсора, конфигурация тыловой камеры включает в себя 8 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 118 градусов, а также 2 Мп сенсор для макросъемки.
Основа «железа» - чипсет Snapdragon 480 Plus дополненный 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. АКБ емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 20 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани. Также отметим NFC, порт USB-C и двойной стереодинамик с поддержкой Dolby Atmos. Купить новинку можно будет в зеленом и графитовом вариантах. Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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