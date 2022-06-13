Анонсы: Недорогой смартфон U-Magic 50 5G c 8 Гб ОЗУ представлен официально

13.06.2022, MForum.ru

China Telecom, помимо продажи телекоммуникационного оборудования и услуг в Китае, также предлагает смартфоны под суббрендом U-Magic. Очередной новинкой стал U-Magic 50 5G, доступный по цене смартфон с поддержкой подключения 5G и высокой автономностью.

U-Magic 50 5G получил 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон экрана 20:9, который занимает 89,3% площади передней панели. Разрешение экрана производитель не уточнил.

Основа «железа» новинки – чипсет SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G, что в сочетании с АКБ емкостью 5000 мАч и наличием режимов энергосбережения обеспечивает хорошие показатели времени автономной работы. Поддерживаемая мощность быстрой зарядки – 22,5 Вт.

U-Magic 50 5G оснащен стереодинамиками (в верхней и нижней части устройства). По заявлению China Telecom он может обеспечить громкость звука до 86 дБ. А за счет поддержки объемного звука 9.1 – производитель обещает качественное звучание.

Тыловая камера сочетает 13 Мп основной сенсор и 2 Мп вспомогательный. Поддержки NFC нет. Размеры телефона составляют 163,9 × 75,9 × 8,95 мм, а вес — 196 г.

Отдельного внимания заслуживают объемы памяти - U-Magic 50 5G оснащен 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. И это при цене в 1499 юаней. Купить новинку можно будет в трех цветах: матовый синий, матовый серебристый и черный.