Развитие сетей: Вымпелком инвестирует в Ярославской области около 1 млрд руб

17.06.2022, MForum.ru

В июне 2021 года Вымпелком договорился с правительством Ярославской области об инвестировании в регионе 1 млрд рублей. И вот, год спустя, заключена очередная договоренность, вновь на 1 млрд. О каком инвестиционном периоде идет речь - не сообщается.

уть та же, что и в других аналогичных договоренностях - будет продолжаться развитие телеком-услуг оператора в регионе, кроме того, билайн предложит местным властям различные услуги в области цифровизации.

Директор ярославского отделения ПАО «ВымпелКом» Вадим Бирюков:

«В Ярославской области билайн не только оператор, но и крупный работодатель. Здесь у нас находится центр обработки данных, обслуживающий абонентов по всей стране. Это, можно сказать, сердце оператора. За счёт инвестиций мы планируем продолжить развитие ЦОДа а также строить новые базовые станции и укреплять уже существующую сеть. Отмечу, что в минувшем 2021 году мы значительно улучшили связь как в столице региона, так и в небольших деревнях и сёлах 13 муниципальных районов области. В некоторых населённых пунктах наш интернет на скоростях 4G появился впервые. Кроме того, мы модернизировали сеть сотовой связи на части трассы М8 от Ярославля в сторону Московской области».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком ПМЕФ операторы сотовой связи договоры с правительствами Дагестан