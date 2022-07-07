Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition

MForum.ru

Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition

07.07.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Состоялся официальный анонс планшетного компьютера TCL TAB Disney Edition, адресованного юной аудитории. Базой для новинки стал TCL TAB, который дополнили брэндингом от Disney и защитным чехлом.

Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition

В активе TCL TAB Disney Edition присутствуют 8-дюймовый дисплей разрешением FullHD с защитным стеклом DragonTrail, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+карты microSD до 256 Гб), 5 Мп фронтальная и 8 Мп тыловая камеры, а также АКБ емкостью 5500 мАч, что обеспечивает устройству до 17 часов автономной работы. Для доступа к сети поддерживается не только Wi-Fi, но и 4G/LTE. В программной части отметим предустановленный контент от Disney. Купить новинку можно за $200, а ее доступность ограничена сетью Verizon.

Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон TCL Flex V на Snapdragon 765G представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 09:58 ABloud Тема: качество связи (06.01.2013)
[Пресс-релизы. Качество покрытия. Скорости мобильного интернета. МегаФон] Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России МегаФон стал оператором №1 в России по покрытию сети и скорости интернета ...
Вчера 16:40 ABloud Тема: IoT / IoE (12.02.2015)
[Пресс-релизы. Цифровые платформы. Экомониторинг. МегаФон] МегаФон договорился о внедрении экомониторинга на производстве цемента в Оренбуржье 5 июля 2022, пресс-релиз МегаФон, через MForum.ru. ...
05.07.2022 22:42 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором (05.07.2022)
Объектив просто космос!
05.07.2022 16:07 ABloud Тема: eSIM (19.08.2018)
[Пресс-релизы. eSIM. Оценки и прогнозы] Исследование МТС: К концу 2025 года четверть всех IoT-устройств в РФ будут подключены через eSIM 05 июля 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС, через ...
05.07.2022 08:38 ABloud Тема: Минцифры (01.12.2021)
[Регулирование. Минцифры. ГКРЧ] Москва, 4 июля 2022 года, пресс-релиз Минцифры через MForum.ru – В Минцифры России прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам, где был рассмотрен ряд ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru

06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 Pro – недорогие смарт-часы / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 и Nova 10 Pro представлены официально / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 Pro получит встроенный GPS / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 22 Pro – смартфон для метавселенной / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12 Lite со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 Plus с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: Мини-смартфон Cubot Pocket доступен для покупки по всему миру / MForum.ru

30.06. [Новинки] Слухи: iQOO 10 Pro с быстрой зарядкой 200 Вт замечен в TENAA / MForum.ru

29.06. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 Lite представлен официально / MForum.ru

28.06. [Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro появился в продаже за $75 / MForum.ru

27.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi 12T / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: POCO F4 с 64 Мп камерой с OIS представлен официально / MForum.ru

23.06. [Новинки] Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: