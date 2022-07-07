Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition

07.07.2022, MForum.ru

Состоялся официальный анонс планшетного компьютера TCL TAB Disney Edition, адресованного юной аудитории. Базой для новинки стал TCL TAB, который дополнили брэндингом от Disney и защитным чехлом.

В активе TCL TAB Disney Edition присутствуют 8-дюймовый дисплей разрешением FullHD с защитным стеклом DragonTrail, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+карты microSD до 256 Гб), 5 Мп фронтальная и 8 Мп тыловая камеры, а также АКБ емкостью 5500 мАч, что обеспечивает устройству до 17 часов автономной работы. Для доступа к сети поддерживается не только Wi-Fi, но и 4G/LTE. В программной части отметим предустановленный контент от Disney. Купить новинку можно за $200, а ее доступность ограничена сетью Verizon.