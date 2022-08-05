Связь в метро: Вымпелком нарастил средние скорости в московском метро до 127 Мбит/c

MForum.ru
05.08.2022,
Обеспечение надежной связи и интернет-доступа в метро - непростая задача. Ее можно разделить на несколько подзадач - обеспечение услуг на станциях, на эскалаторах и в переходах, и связь в туннелях. Последнее, разумеется, наиболее затратное и сложное, т.к. здесь для обеспечения качественного покрытия приходится использовать особые технологии - излучающий кабель, DAS-подходы и т.п.
Есть и положительные особенности. В метро практически нет "сложной застройки" или "зеленки", не идет дождь, а связь осуществляется чаще всего на "прямой видимости". К тому же здесь меньше помех от других видов связи.
В итоге, если на поверхности средние скорости мобильного интернет-доступа в сетях LTE редко превышают 30-50 Мбит/c, в подземке, при должном отношении к теме без излишней жадности, которой страдают иные операторы, могут достигаться более высокие скорости. В частности, оператор ВымпелКом, который осуществил в московском метро масштабную модернизацию, сообщает, что по данным собственного сравнительного драйв-теста, проведенного летом 2022 года силами специалистов компании, средние скорости в сети компании в часы-пик могут достигать 127 Мбит/c (!). Еще пара интересных цифр - ни на одной из станций средняя скорость в рамках драйв-теста не была ниже 89 Мбит/c, а максимальная достигла 151 Мбит/c.
В случаях, когда данные о скоростях приводит сам оператора, всегда остается актуальным вопрос доверия, ведь тест проводят люди, заинтересованные в высоком результате. В случае с Вымпелком, можно вспомнить также о драйв-тесте агентства Telecom Daily, проведенном в ноябре 2021 года, в результатах которого билайн также занял первое место по скоростям загрузки контента и по стабильности покрытия в перегонах.
Скорости - это пол дела, в случае Вымпелкома уместно также отметить, что этот оператор обеспечил покрытие на всех станциях московского метро и во всех перегонах. Связность сети, на мой взгляд, на сегодня даже важнее скоростей, т.к. скорости у всех операторов приемлемые, а вот связность зачастую хромает.
В московском метро Вымпелком поддерживает также технологию VoLTE, еще одна приятная функциональность. Хотя, как по мне, голосовая связь в метро не столь важна, как качественный интернет.
Обидно то, что в метро у Вымпелкома стоит оборудование 5G-ready, то есть можно было бы включить поддержку 5G хоть в прошлом году, достаточно дать соответствующее разрешение и частоты. Причем выделить их можно совершенно безболезненно - связь в метро на частотах 3.4-3.8 ГГц никак не помешала бы связи со спутниками или спецсвязи в городе. Но, по совсем уже непонятым причинам, Минцифра и другие регуляторы не смогли (или не хотят) решить даже такой локальный вопрос. А это помогло бы обеспечить для пассажиров московского метро еще более качественную услугу.
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теги: телеком связь в метро билайн Вымпелком
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