Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене

12.08.2022, MForum.ru

Завершает парад новинок от Motorola смартфон S30 Pro. Новинка базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 888+, обеспечивающим более чем достойную производительность, и радует очень умеренной ценой – от 2199 юаней. Кроме того, аппарат получился тонким (7,45 мм) и легким (167 г).

В активе Moto S30 Pro присутствуют 6,55-дюймовый POLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 144 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (50 Мп основной OV50A40, 13 Мп широкоугольный, 2 Мп датчик глубины), 32 Мп фронтальная камера, а также АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт. Дактилоскопический сенсор подъэкранный. ОС – Android 12 с оболочкой MYOS 4.0.

В части внешности новинка получит вариант, как со стеклянной задней крышкой, так и с кожаной. Цена базовой версии 8/128 Гб составляет 2199 юаней, варианты с 12 Гб ОЗУ и 256/512 Гб встроенной памяти обойдутся в 2699 / 2899 юаней. Продажи в Китае уже начались. На международный рынок Moto S30 Pro выйдет под именем Motorola Edge 30 Fusion.