Развитие сети: МегаФон обеспечил покрытие 4G/LTE в "Локомотив Арене" в Новосибирске

30.08.2022, MForum.ru

МегаФон развернул сеть 4G/LTE на спортивной арене Новосибирске, крупнейшем региональном волейбольном центре, обеспечены все главные локации спорткомплекса. На сети обеспечена поддержка VoLTE.

Сетями LTE задействованы диапазоны 1800 и 2600 МГц, что обеспечивает возможность пользования сетями даже в условиях крупных спортивных событий - главный зал вмещает 5 тысяч зрителей, малый зал - 600 зрителей,

«Локомотив-Арена» традиционно собирает на топ-матчах волейбольной команды «Локомотив» более 3,5 тысяч жителей региона и его гостей. Здесь проходят и другие важные спортивные игры, а также концерты современных исполнителей. Мы понимаем, насколько важно зрителям быть онлайн на подобных мероприятиях. Теперь у абонентов МегаФона появилась возможность оставаться на связи и делиться впечатлениями самых ярких моментов с помощью цифровых технологий», - прокомментировал Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

МегаФон приводит интересные данные - за последний месяц число посетителей "Локомотив-Арены" с симками оператора выросло в 4 раза. С 3 по 25 августа потребление интернет-трафика на I-м этапе Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта выросло в 3 раза, количество голосовых вызовов - вдвое.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сети МегаФон