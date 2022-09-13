Кадры: МТС хвастается активным ростом IT-кадров

13.09.2022, MForum.ru

Чего уж там, речь идет о рекордном росте числа привлекаемых сотрудников. Особенно это касается Москвы, где МТС разместила 40% вакансий.

Кого набирали более всего? 11% - разработчики и программисты; 10% - аналитики; 10% - системные администраторы; 9,1% - менеджеры продуктов; 7.7% - тестировщики.

Наиболее активный дополнительный набор специалистов МТС проводит по следующим направлениям: Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка. Также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science и руководители. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях.

Так в МТС реализуют свой план удвоения штата ИТ-специалистов в 2 раза до конца 2022 года. Это вряд ли скажется на финансовых итогах компании уже в 2022 году, но можно с уверенностью говорить о наращивании потенциала компании в области ИТ-разработки. Это, конечно, еще не гарантирует, что МТС сможет этот потенциал как-то разумно реализовать. Тем не менее, рост потенциала, раз уж для этого есть финансовая возможность, уже неплохо.

Пресс-релиз МТС

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