Кадры: МТС хвастается активным ростом IT-кадров

MForum.ru
13.09.2022,
Чего уж там, речь идет о рекордном росте числа привлекаемых сотрудников. Особенно это касается Москвы, где МТС разместила 40% вакансий.
Кого набирали более всего? 11% - разработчики и программисты; 10% - аналитики; 10% - системные администраторы; 9,1% - менеджеры продуктов; 7.7% - тестировщики.
Наиболее активный дополнительный набор специалистов МТС проводит по следующим направлениям: Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка. Также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science и руководители. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях.
Так в МТС реализуют свой план удвоения штата ИТ-специалистов в 2 раза до конца 2022 года. Это вряд ли скажется на финансовых итогах компании уже в 2022 году, но можно с уверенностью говорить о наращивании потенциала компании в области ИТ-разработки. Это, конечно, еще не гарантирует, что МТС сможет этот потенциал как-то разумно реализовать. Тем не менее, рост потенциала, раз уж для этого есть финансовая возможность, уже неплохо.
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теги: кадры айти МТС
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