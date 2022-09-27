Развитие сетей: МегаФон обеспечил связью 4G/LTE новую ледовую арену Омска

MForum.ru
27.09.2022,
МегаФон рассказывает о запуске телеком-инфраструктуры в новой ледовой G-Drive Арене в Омске. Это специальное сетевое оборудование, емкость базовой станции для стадиона в 4 раза превышает емкость обычной базовой станции.
В помещениях стадиона разместили более 200 indoor-антенн, причем не только на трибунах, но также в тренировочных, подсобных и технических пространствах. МегаФон заявляет, что емкости его сети достаточно для обслуживания свыше 12 тысяч человек.
Системы обеспечения связью стадионов - сложные с инженерной точки зрения. Тем не менее, они позволяют подключить к антенно-фидерной инфраструктуре и оборудование других операторов, если будут достигнуты соответствующие договоренности.
«Омская область – спортивный регион, и возвращение домой хоккейной команды “Авангард” – действительно большое и долгожданное событие. Новая арена для “ястребов” строилась с применением самых современных технологий, поэтому очень важно, что и телеком-инфраструктура здесь отвечает последним требованиям времени. Ведь сегодня уже невозможно представить хоккейный матч, результатами которого зрители не делились бы в режиме реального времени: в соцсетях и мессенджерах, в постах и прямых эфирах», – комментирует Андрей Посаженников, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.
«Для нас очень важно, что именно МегаФон был выбран «якорным» оператором “G-Drive Арены”. Наша компания обладает уникальными компетенциями по оснащению стратегических объектов телеком-инфраструктурой, наши инженеры работали на крупнейших спортивных событиях: Олимпиаде, Чемпионатах Мира, Универсиадах. Весь этот опыт мы применили для запуска сети в новом ледовом дворце Омска. МегаФон в кратчайшие сроки завершил все работы, чтобы гости первого хоккейного матча “Авангарда” в день 200-летия Омской области могли делиться своими впечатлениями на скоростях до 200 Мбит/с», – комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.
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теги: телеком МегаФон развитие сети Омская область
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