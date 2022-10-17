Развитие сетей: МегаФон продолжает развивать LTE в Ленобласти

MForum.ru
17.10.2022,
МегаФон сообщает о завершении развертывания сети LTE в зоне строящегося высокотехнологичного многопрофильного медицинского комплекса в поселке Белоостров во Всеволожском районе Ленобласти. Более 2 тысяч рабочих, занятых на стройке, могут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с.
Как и в ряде других районов Ленобласти, для работы инфраструктуры связи МегаФон задействованы частотные диапазоны: 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Также поддерживается голосовая связь в режиме VoLTE.
По данным аналитиков МегаФона, на сегодняшний день голосовой трафик в LTE у абонентов компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет уже около 70% от общего потребления.
«Строительство сети 4G позволило нам улучшить качество связи на объекте и обеспечить высокие скорости передачи данных. Теперь строители важного медицинского объекта для региона могут внедрять элементы цифровой инфраструктуры в свои производственные процессы посредством высокоскоростного мобильного интернета», – говорит Владимир Бакалов, Директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ранее МегаФон сообщал об обновлении инфраструктуры в целом во Всеволожском районе Ленбласти и отдельно - стройке сети в особой экономической зоне "Усть-Луга".
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теги: телеком МегаФон Ленобласть развитие сетей
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