Развитие сетей: МегаФон запустил еще порядка 80 новых базовых станций в Чувашии

09.12.2022, MForum.ru

Примерно 50 из 80 вновь запущенных базовых станций МегаФон в Чувашии, появились в малых населенных пунктах республики. В частности, улучшено покрытие 4G/LTE в деревне Яуши.

МегаФон отмечает, что в небольших населенных пунктах, где мобильная связь по сути берет на себя функции фиксированной, велико потребление мобильного трафика. В Яушах на абонента приходится в среднем рекордные 43,4 ГБ в месяц. На втором месте - село Буртасы в Вурнарском районе с потреблением 40,8 ГБ в месяц. В деревне Большие Бикшихи в Канашском районе на клиента приходится 37,2 ГБ ежемесячно. В городах Чувашии среднее потребление ощутимо меньше - в Чебоксарах, Канаше и Новочебаксарске, лидерах по потреблению, потребление находится в диапазоне от 15 до 27 ГБ.

«В этом году 10 лет, как наша компания запустила связь 4G первой в регионе. Востребованность быстрого мобильного интернета при этом продолжает набирать обороты. Только за год жители республики начали в среднем использовать на 2 ГБ в месяц больше данных — цифра выросла с 17 до 19 ГБ. Причем сельчане заметно впереди. Для многих из них смартфон стал альтернативой фиксированному доступу и позволяет учиться, работать, получать госуслуги. Мы учитываем это, формируя программу развития инфраструктуры, и охватили в этом году около 40 малых поселений. Наиболее масштабные работы прошли в Чебоксарском, Вурнарском, Цивильском и Ядринском районах», — сообщил директор МегаФона в Чувашии Михаил Русинов.

В столице оператор также проводил работу по улучшению покрытия, они затронули: ул. Ленинского комсомола, Радужная, Пристанционная, Богдана Хмельницкого Прокопьева и другие. Дополнительные телеком-объекты начали действовать на транспортных артериях Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, Шумерли и на трассе "Цивильск-Сызрань".

МегаФон ссылается на результаты Ookla, согласно которым МегаФон самый быстрый оператор в регионе. Медианная скорость скачивания по результатам 15,1 тысячи тестов - на 25,2% выше, чем у ближайшего конкурента, утверждает МегаФон не называя абсолютных цифр скоростей.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей МегаФон Чувашия Чувашская республика