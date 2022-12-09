Развитие сетей: МегаФон запустил еще порядка 80 новых базовых станций в Чувашии

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон запустил еще порядка 80 новых базовых станций в Чувашии

09.12.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Примерно 50 из 80 вновь запущенных базовых станций МегаФон в Чувашии, появились в малых населенных пунктах республики. В частности, улучшено покрытие 4G/LTE в деревне Яуши.

МегаФон отмечает, что в небольших населенных пунктах, где мобильная связь по сути берет на себя функции фиксированной, велико потребление мобильного трафика. В Яушах на абонента приходится в среднем рекордные 43,4 ГБ в месяц. На втором месте - село Буртасы в Вурнарском районе с потреблением 40,8 ГБ в месяц. В деревне Большие Бикшихи в Канашском районе на клиента приходится 37,2 ГБ ежемесячно. В городах Чувашии среднее потребление ощутимо меньше - в Чебоксарах, Канаше и Новочебаксарске, лидерах по потреблению, потребление находится в диапазоне от 15 до 27 ГБ.

«В этом году 10 лет, как наша компания запустила связь 4G первой в регионе. Востребованность быстрого мобильного интернета при этом продолжает набирать обороты. Только за год жители республики начали в среднем использовать на 2 ГБ в месяц больше данных — цифра выросла с 17 до 19 ГБ. Причем сельчане заметно впереди. Для многих из них смартфон стал альтернативой фиксированному доступу и позволяет учиться, работать, получать госуслуги. Мы учитываем это, формируя программу развития инфраструктуры, и охватили в этом году около 40 малых поселений. Наиболее масштабные работы прошли в Чебоксарском, Вурнарском, Цивильском и Ядринском районах», — сообщил директор МегаФона в Чувашии Михаил Русинов.

В столице оператор также проводил работу по улучшению покрытия, они затронули: ул. Ленинского комсомола, Радужная, Пристанционная, Богдана Хмельницкого Прокопьева и другие. Дополнительные телеком-объекты начали действовать на транспортных артериях Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, Шумерли и на трассе "Цивильск-Сызрань".

МегаФон ссылается на результаты Ookla, согласно которым МегаФон самый быстрый оператор в регионе. Медианная скорость скачивания по результатам 15,1 тысячи тестов - на 25,2% выше, чем у ближайшего конкурента, утверждает МегаФон не называя абсолютных цифр скоростей.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Чувашия Чувашская республика

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком договорился с руководством Удмуртии и Чувашии о совместных проектах / MForum.ru

25.11. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о модернизации сети в Чувашии / MForum.ru

12.07. [Новости компаний] Оборудование: МегаФон выбрал поставщиков на ближайшие 7 лет / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

09.01. [Новости компаний]  Участники российского рынка производителей RFID / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:02 ABloud Тема: Частные сети (18.09.2012)
[Частные сети. pLTE. Норильский никель. МТС] МТС построит выделенную коммерческую сеть LTE на новом руднике ГМК «Норильский никель» 09 декабря 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ...
Сегодня 10:35 ABloud Тема: Чувашия республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Чувашия. МегаФон] МегаФон ускорил интернет для жителей 40 сел и деревень Чувашии 7 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. К концу года инженеры оператора запустили ...
Сегодня 10:31 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Новосибирская область. МегаФон] Новосибирская область: жители Кайлы и Шагалки вышли на связь МТС обеспечила связью жителей двух малых деревень в Новосибирской области 09 декабря ...
Вчера 15:29 ABloud Тема: охранные системы (04.05.2012)
[Охранные системы. Услуги операторов. МТС. Московская область] МТС запустила экосистемную подписку с сервисом охраны 8 декабря 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» ...
Вчера 13:49 ABloud Тема: Московская область (23.08.2014)
[Развитие сетей. Московская область. МегаФон] МегаФон модернизировал сеть в Дмитрове 8 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон завершил проект по улучшению качества связи в ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35 5G c чипсетом Dimensity 700 и АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo7 SE – первый смартфон на MediaTek Dimensity 8200 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO 11 и iQOO 11 Pro представлены официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru

08.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Oppo Find N2 Flip / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Libero 5G III представлен официально / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M8 (4th Gen) с 8-дюймовым дисплеем и АКБ 5100 мАч представлен официально / MForum.ru

06.12. [Новинки] Слухи: Возможно, Meizu 20 с Snapdragon 8 Gen 2 и 12GB ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Onyx BOOX Leaf2 с 7-дюймовым e-ink дисплеем оценен в $199,99 / MForum.ru

06.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G могут анонсировать в ближайшее время / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 появится в Индии 7 декабря / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo 5 первый в мире смартфон с зарядкой 240 Вт / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Red Magic 8 Pro / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023 / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru

30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: