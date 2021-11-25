Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о модернизации сети в Чувашии

MForum.ru

Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о модернизации сети в Чувашии

25.11.2021, MForum.ru

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Оператор ВымпелКом сообщает, что в 2021 году провел масштабный рефарминг в Чувашии, а также "увеличил свое присутствие в республике на 20%".

 

 

В частности, оператор наращивает сеть в новостройках, которые продолжают появляться в быстро растущих Чебоксарах. За последние месяцы скоростной интернет и стабильную связь смогли оценить жители ЖК «Новый город», «Солнечный», «Радужный», «Садовый», «Финская долина», «Волжский», «Байконур» и «Лакреевский».

«Сегодня цифровые потребности людей растут в геометрической прогрессии: если еще пять лет назад нам хватало менее 1 Гб мобильного трафика на месяц, то теперь некоторым недостаточно даже 30 Гб. Растут и объемы скоростного 4G-интернета, потребляемого нашими абонентами: по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в 1,5 раза. Конечно, такая динамика требует от нас, как от оператора связи, усиления наших мощностей. Поэтому в последние два-три года билайн в Чувашии улучшил свои позиции: мы активно строимся, проводим рефарминг, чтобы каждый наш абонент был на 100% доволен качеством связи», - комментирует директор Чебоксарского отделения билайн Владимир Данилов.

В 2021 году билайн в Чувашии построил также порядка 70 новых сайтов и около 150 базовых станций, которые помогли значительно расширить сеть в республике. Оператор укрепил свое присутствие как в крупных городах, таких как Чебоксары и Новочебоксарск, так и в относительно небольших населенных пунктах – Алатырь, Шумерля, Трехбалтаево, Канаш, Покровское, Аксарино, Красноармейск и др.

Стоит отметить, что в Чувашии билайн располагает частотами band 38 и их использует. Впрочем, все операторы в регионе активны не только в "классических" band 3 и band 7, особенно разнообразен Tele2.

 

 

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пресс-релиз компании билайн

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теги: телеком развитие сетей билайн Чувашия

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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