Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Чувашии - Чебоксары, центр

Позитивные изменения затронули улицы Ленинградскую, Карла Маркса, Дзержинского и Президентский бульвар. По результатам замеров, проведенных инженерами МегаФона, средняя скорость передачи данных составила 35 Мбит/с, а максимальная — достигла 90 Мбит/с.

Новое оборудование поддерживает LTE 1800 и LTE 2600 МГц, что позволяет добиваться одновременно и качественного покрытия и высоких скоростей доступа.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Чувашия Чебоксары

--