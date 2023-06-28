Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Чувашии - Чебоксары, центр

MForum.ru
28.06.2023,
Позитивные изменения затронули улицы Ленинградскую, Карла Маркса, Дзержинского и Президентский бульвар. По результатам замеров, проведенных инженерами МегаФона, средняя скорость передачи данных составила 35 Мбит/с, а максимальная — достигла 90 Мбит/с.
Новое оборудование поддерживает LTE 1800 и LTE 2600 МГц, что позволяет добиваться одновременно и качественного покрытия и высоких скоростей доступа.
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теги: развитие сетей МегаФон Чувашия Чебоксары
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