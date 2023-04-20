Развитие сетей: МегаФон улучшил охват услугой домашнего проводного интернета в Чебоксарах

20.04.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает, что нарастил количество подключенных домов к своей сети проводного интернета в районах с новым строительством в Чебоксарах. Возможность подключения к услугам оператора получили владельцы еще 13 тысяч квартир.

В частности, за год МегаФон провел монтаж ВОЛС в жилых комплексах «Новый город», «Новая Богданка», «Ясная поляна» и «Лента». Всего охвачено 80 многоэтажных домов, в ближайшие месяцы к ним планируется добавить еще 12.

Интернет доступен со скоростями до 500 Мбит/c, а также доступны другие опции пакета подключения - телеканалы, доступ к сериалам и фильмам, сотовая связь. Есть возможность аренды двухдиапазонного роутера с функцией автоматического переподключения через смартфон и ТВ-приставку.

«При выборе квартиры в новостройке один из первых вопросов — проведен ли в дом интернет. Связь стала таким же базовым элементом, как вода и электричество. При этом нашей компании важно предоставлять максимально полный спектр услуг и комфортный сервис. Не только стабильный сигнал и высокую скорость соединения по выделенной линии, но и обслуживание через единое окно, когда не нужно тратить время на платежи по нескольким счетам», — прокомментировал Игорь Скиба, руководитель по развитию фиксированного бизнеса МегаФона в Чувашии.

пресс-релиз МегаФон

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теги: Чувашия развитие сетей МегаФон

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