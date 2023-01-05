MForum.ru
05.01.2023,
На выставке CES 2023 TCL анонсировала ряд продуктов. Одним из них является серия смартфонов TCL 40. В линейку входят три модели: TCL 40 R 5G, TCL 40 SE и TCL 408.
Как следует из их названий, только TCL 40 R 5G имеет возможность подключения к сетям 5G, две других новинки работают только в сетях 4G. TCL 40 R 5G самый дорогой из всех, но будет стоить всего 219 долларов. TCL 40 SE и TCL 408 будут продаваться по цене 169 и 129 долларов соответственно.
Несмотря на разные ценники, все три смартфона оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, большой батареей и технологией экрана NXTVISION. Все они также поставляются со слотом для карт MicroSD и разъемом для наушников 3,5 мм.
TCL 40 R 5G оснащен SoC MediaTek Dimensity 700, тогда как TCL 40 SE базируется на чипе MediaTek Helio G37. Оба аппарата поддерживают частоту обновления экрана 90 Гц, однако 40 R получил 6,6-дюймовую панель, тогда как 40 SE снабдили 6,75-дюймовым экраном.
Как и большинство смартфонов марки TCL, эти телефоны будут продаваться в Европе и некоторых частях Азии. Впрочем, стоит отметить, что TCL 40 SE может дебютировать в США в той или иной форме, к примеру, устройство может поставляться с немного другими характеристиками и, возможно, с другим названием.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru
07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии TCL 40 представлены на CES 2023 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A14 5G представлен официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Realme Pad Slim замечен в индийском Flipkart / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 и камеры Hasselblad / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Очень недорогой POCO C50 представлен в Индии / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Минимальный объем памяти в Samsung Galaxy S23 составит 256 Гб / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A34 Appears на Dimensity 1080 SoC замечен в Geekbench / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Poco C50 представят 3 января, X5 5G прошел сертификацию / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Honor X9a 5G получил Snapdragon 695 и 64 Мп камеру / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V8 Pro дебютирует с Dimensity 8100 и экраном 144 Гц / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 80 GT на базе Snapdragon 8 Gen 1+ / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: TENAA раскрыла спецификации OnePlus 11 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT3 – компактный защищенный планшет на Helio P22с 8-дюймовым дисплеем / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Lenovo Tab M9 с 9-дюймовым дисплеем и Helio G80 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Lava X3 на чипсете Helio A22 с ОС Android 12 Go анонсирован в Индии / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Neo 7 Racing Edition / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Moto G53 с экраном 120 Гц и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru