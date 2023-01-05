Анонсы: Смартфоны серии TCL 40 представлены на CES 2023

05.01.2023, MForum.ru

На выставке CES 2023 TCL анонсировала ряд продуктов. Одним из них является серия смартфонов TCL 40. В линейку входят три модели: TCL 40 R 5G, TCL 40 SE и TCL 408.

Как следует из их названий, только TCL 40 R 5G имеет возможность подключения к сетям 5G, две других новинки работают только в сетях 4G. TCL 40 R 5G самый дорогой из всех, но будет стоить всего 219 долларов. TCL 40 SE и TCL 408 будут продаваться по цене 169 и 129 долларов соответственно.

Несмотря на разные ценники, все три смартфона оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, большой батареей и технологией экрана NXTVISION. Все они также поставляются со слотом для карт MicroSD и разъемом для наушников 3,5 мм.

TCL 40 R 5G оснащен SoC MediaTek Dimensity 700, тогда как TCL 40 SE базируется на чипе MediaTek Helio G37. Оба аппарата поддерживают частоту обновления экрана 90 Гц, однако 40 R получил 6,6-дюймовую панель, тогда как 40 SE снабдили 6,75-дюймовым экраном.

Как и большинство смартфонов марки TCL, эти телефоны будут продаваться в Европе и некоторых частях Азии. Впрочем, стоит отметить, что TCL 40 SE может дебютировать в США в той или иной форме, к примеру, устройство может поставляться с немного другими характеристиками и, возможно, с другим названием.