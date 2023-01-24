Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13

MForum.ru
24.01.2023,
Информации о будущих новинках от Motorola в сети появляется все больше. В частности благодаря Судханшу Амбхоре стало известно больше деталей о Moto G13 и G23.
Внешне Motorola Moto G13 почти идентичен G23, однако есть важные нюансы. В качестве вспомогательного сенсора G13 получит 2-мегапиксельную камеру для определения глубины сцены, тогда как G23 оснащен 5-мегапиксельной камерой со сверхширокоугольной оптикой. Кроме того, разрешение селфи-камеры Moto G13 падает вдвое — до 8 Мп. А быстрая зарядка для аккумулятора емкостью 5000 мАч снижена до 20 Вт (с 30 Вт).
Впрочем, большинство характеристик этих смартфонов общие, включая 6,5-дюймовый IPS -дисплей разрешением 720 x 1600 пикселей (20: 9) и частотой обновления 90 Гц. Дисплей защищен стеклом Panda Glass. Основная камера обоих телефонов получила сенсор разрешение 50 МП.
Оба телефона базируются на процессоре Helio G85 от MediaTek и будут работать под управлением Android 13. О конфигурации памяти для Moto G13 ничего не известно, но предполагается, что G23 оснастят 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Другие детали включают рейтинг IP52, порт USB-C, разъем 3,5 мм и стереодинамики.
Motorola Moto E13 представляет собой недорогую интерпретацию G13, получившую 6,52-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+ и набор микросхем Unisoc Tiger T606 (аналогичная конфигурация ЦП с 2x Cortex-A75 и 6x A55, но с более низкими тактовыми частотами и более медленным графическим процессором Mali-G57). Moto E13 будет работать под управлением Android 13 Go Edition. Емкость аккумулятора те же 5000 мАч, но мощность быстрой зарядки всего 10 Вт. Разрешение тыловой камеры – 13 Мп.
Ожидается, что Moto E13 будет стоить 100-120 евро в конфигурации 2/64 ГБ. Информации о цене Moto G13 пока нет. Однако, если G23 предположительно будет стоить 200 евро, то G13 должен быть немного ниже этой цены.
© Антон Печеровый,
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