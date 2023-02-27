Связь в метро: МТС обеспечила мобильным интернетом новые участки БКЛ московского метро

27.02.2023, MForum.ru

БКЛ - Большая кольцевая линия в московском метрополитене. МТС развернула сеть LTE на 7 новых станциях БКЛ: Марьина Роща, Рижская, Сокольники, Печатники, Нагатинский затон, Кленовый бульвар и Текстильщики, а также на двух реконструированных - Варшавской и Каширской.

Для реализации проекта было выбрано дорогое, но надежное и эффективное решение - щелевой излучающий кабель в туннелях, а в вестибюлях и на платформах установлены антенны современных базовых станций. МТС сообщает, что скорости, доступные абонентам могут достигать 250 Мбит/с. Оператор не рассказывает, какие частотные диапазоны были задействованы, но заявленные скорости подразумевают использование в том числе диапазона band 7 и режима агрегации частот.

«Абоненты в метро проводят в среднем полтора часа в день и хотят проводить это время с пользой, общаясь, читая или работая. За прошлый год они скачали почти на 40% больше данных, чем в 2021 году, и спрос на качественное высокоскоростное соединение под землей будет расти дальше. Мы постоянно расширяем сеть на новых станциях и модернизируем существующую сеть. В прошлом году мы заменили старое оборудование на новое и проложили высокочастотный щелевой кабель в тоннелях наиболее загруженных линий – Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской, объединили все задействованные диапазоны для расширения емкости сети LTE. Благодаря этому пассажиры могут пользоваться непрерывным интернетом во время пути, даже не скачивая книги и видео, и решая другие свои задачи», – комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Качество пользовательского опыта в метро ежедневно оценивают миллионы абонентов, москвичей и приезжих. Вложения в улучшение этого опыта окупаются лояльностью абонентов.

пресс-релиз МТС

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теги: развитие сетей связь в метро Москва метрополитен метро Москвы

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