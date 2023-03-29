VoWiFi: Абоненты ВымпелКом распробовали VoWi-Fi в поездках за границу

29.03.2023, MForum.ru

Как заметили в билайн, все больше москвичей в поездках за границу используют технологию VoWiFi. По данным компании, количество активных пользователей этой услугой за границей выросло в 5 раз, а продолжительность разговоров - более чем в 6 раз.

Рост пользования VoWiFi идет на фоне роста популярности звонков через мессенджеры - наиболее бюджетного и, зачастую, обеспечивающего наилучшее качество способа голосовой связи из-за рубежа. Почему так происходит, понятно: мессенджеры дублируют не весь функционал VoWiFi, поскольку эта технология, в частности, позволяет получать банковские и прочие SMS. Для кого-то важны голосовых вызовов на номера телефонной сети по ценам домашнего региона, без обычных для роуминга наценок, которую также обеспечивает VoWiFi. Кроме того, VoWiFi позволяет оставаться на связи там, где недоступны подключения к сети сотовой связи, например, в подвальных помещениях или на верхних этажах в высотках, или в ситуациях неуверенного сигнала сети сотовой связи, например, на краях сот.

Для работы VoWiFi требуется соблюдение набора условий: абонент должен находиться в зоне покрытия Wi-Fi, аппарат должен поддерживать режим VoWiFi, его нужно включить. А если речь о звонках за рубежом, то имеет смысл также активировать авиарежим. Чтобы при возможном обрыве связи по VoWiFi, не "попасть" на переключение звонка в режим сотовой связи в роуминге. Кроме того, важно помнить, что если вы в режиме VoWiFi позвоните на местный номер в стране пребывания, то такой вызов будет тарифицироваться, как звонок из России за рубеж, то есть как международный - опять же можно столкнуться с высокой стоимостью. В общем, при пользовании VoWiFi за границей "есть нюансы", которые стоит принимать в расчет. Сейчас этот режим поддерживают сотни аппаратов, проверить есть ли среди них модель вашего устройства можно здесь.

пресс-релиз ВымпелКом

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Вымпелком билайн VoWiFi Voice over Wi-Fi

--