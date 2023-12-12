Развитие сетей: МТС в Омской области - сеть LTE запущена почти в 90 населенных пунктах

MForum.ru
12.12.2023,
МТС рассказала о масштабном расширении LTE-покрытия в Омской области. Мобильную связь и быстрый доступ к сети получили жители почти 90 населенных пунктов, в каждом из которых проживает менее 500 человек.
9 локаций получили современную сеть в Горьковском районе Омской области, 8 - в Тевризском районе, по 6 в Тарском, Черлакском, Азовском и Полтавском районах, 5 сел в Седельниковском районе, 4 - в Называемском и в других районах.
Около 25 тысяч жителей Омской области получили возможность подключиться к LTE.
«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим возрастающую потребность доступа в сеть в небольших населенных пунктах, поэтому активно обеспечиваем селян связью высокого качества», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
В 2023 году МТС нередко сообщала о развитии сети в Омской области, упоминались, например, Тюкалинск, развитие в Омске и пригородах. И вот теперь мы узнаем сразу еще о 90 населенных пунктах. Неплохо для ситуации сложного доступа к зарубежному оборудованию?
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теги: МТС развитие сетей Омская область
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