Развитие сетей: МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Кирове и области

12.01.2024, MForum.ru

По данным оператора, за счет строительства базовых станций, покрытие LTE было улучшено в Кирово-Чепецке, Свече, Арбаже и Слободском, а также в Кирове, где покрытие улучшено в районах скверов Трудовой Славы и Алые паруса, а также в жилых домах микрорайона Северный.

В Кирово-Чепецке покрытие улучшено по улицам 60 лет Октября и Володарского. Покрытие сети появилось в микрорайоне Первомайский в Слободском и в поселке Арбаж.

Покрытие 4G МТС появилось в юго-восточной части посёлка Свеча и на участке федеральной автодороги Р-243. Трасса соединяет Кострому и Пермь, проходя через Шарью, Киров и прилегающие населённые пункты.

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теги: МТС развитие сетей Кировская область

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