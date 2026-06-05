Анонсы: AI+ Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G – два бюджетных 5G-смартфона для Индии

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Анонсы: AI+ Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G – два бюджетных 5G-смартфона для Индии

23.06.2026, MForum.ru

AI+ расширила своё присутствие на индийском рынке, представив две новые 5G-модели — Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G. Устройства ориентированы на разные сегменты: Neo — доступный вариант для тех, кто переходит на 5G впервые, а Pro — для пользователей, которым нужна более высокая производительность и расширенные мультимедийные возможности

Обе модели получили защиту IP65 (защита от пыли и водяных струй), боковые сканеры отпечатков, слоты для карт памяти microSD до 2 ТБ, а также работают под управлением Android 16 с оболочкой NxtQuantum OS. В набор программных функций входят NxtPrivacy Dashboard для контроля конфиденциальности и поддержка AI Key.

Младшая модель Nova 2 Neo 5G оснащена 6.74-дюймовым HD+ LCD-экраном с частотой 120 Гц и яркостью до 600 нит. В основе — процессор MediaTek Dimensity 6300 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Основная камера — 48 МП Sony IMX582, фронтальная — 8 МП. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Старшая модель Pro 5G получила 6.9-дюймовый FHD+ экран с частотой 144 Гц и яркостью до 800 нит, процессор MediaTek Dimensity 7100, до 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ. Камеры: 48 МП основной сенсор Sony, 8 МП ультраширик и 13 МП фронтальная. Батарея — 6000 мАч, но зарядка уже 33 Вт. Также присутствуют стереодинамики и настраиваемая светодиодная подсветка на задней панели.

Цены в Индии: Nova 2 Neo 5G стоит 12 999 рупий (за 4/128 ГБ) и 13 999 рупий (за 6/128 ГБ). Nova 2 Pro 5G — 15 999 рупий (6/128 ГБ) и 17 999 рупий (8/128 ГБ). При покупке по банковской карте доступна мгновенная скидка 1000 рупий. Продажи стартуют 26 июня на Flipkart.

AI+ — новый игрок на индийском рынке, но модели выглядят вполне конкурентно. Обе модели предлагают 5G, большие батареи 6000 мАч и высокую частоту обновления экрана (120 и 144 Гц). Pro-версия с её 144 Гц, ультрашириком и 33-ваттной зарядкой выглядит особенно интересно за 16 000 рупий.

На фоне конкурентом AI+ выделяется ёмкой батареей, поддержкой 5G и наличием функции AI Key. Однако бренд AI+ пока малоизвестен, и доверие к нему будет формироваться со временем. Если качество сборки и программная поддержка окажутся на уровне, Nova 2 Neo и Nova 2 Pro могут стать достойными вариантами для индийских покупателей, ищущих сбалансированный бюджетный смартфон с 5G.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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