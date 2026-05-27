Анонсы: Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов

MForum.ru
26.06.2026,
Не успели мы привыкнуть к многообразию бюджетных смартфонов Lava на Unisoc 9863A, как компания добавила в линейку ещё одну модель — Smart 4 Plus. Это «свежий» аппарат, который, судя по характеристикам, продолжает традицию: 6.75-дюймовый экран 720p+, 5000 мАч, 13 МП камера и 5 МП фронталка. Таких моделей у Lava уже как минимум шесть.
Смартфон работает на Android 15 Go Edition, что обусловлено скромным объёмом оперативной памяти — 4 ГБ LPDDR4X и встроенным накопителем на 64 ГБ. Телефон поддерживает 4G, но не 5G. Приятный бонус — гибридный слот на две SIM-карты и карту microSD до 256 ГБ.
Дисплей — 6.75 дюймов с разрешением 720×1612 пикселей (соотношение 20:9) и частотой обновления 90 Гц. Яркость — 450 нит, что ниже среднего. Сканер отпечатков вынесен на боковую грань. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч заряжается через USB-C, но мощность зарядки — всего 10 Вт. Из полезного: разъём 3.5 мм с FM-радио
Цена в Индии — 10 000 рупий (около 106 долларов). Доступен в цветах Nilgiri Blue и Himalayan Silver. Продажи — через офлайн-магазины, гарантия 1 год, есть варианты рассрочки.
Lava продолжает штамповать ультрабюджетные устройства. Smart 4 Plus — это классический «звонилка» для тех, кому не нужен 5G и сложные приложения. 90 Гц экран — приятный бонус, который отличает модель от конкурентов в этом ценовом диапазоне.
Однако низкая яркость, ограниченная производительность (Android Go) и медленная зарядка не позволяют рекомендовать смартфон для активного использования. Тем не менее, как запасной телефон или первое устройство для ребёнка — вполне подходит.
Интересно, что Lava не боится плодить похожие модели, но это, видимо, их стратегия: заполнить все возможные ниши в розничных магазинах. Если бы компания добавила более быструю зарядку или увеличила яркость, модель могла бы стать хитом. А пока — ещё одна вариация на тему бюджетного телефона.
© Антон Печеровый,
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