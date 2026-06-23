Микроэлектроника: Япония ставит перед собой задачу взять не менее 30% рынка микросхем для физического ИИ к 2040 году

30.06.2026, MForum.ru

Об этом еще в марте 2026 года заявило Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Под сегментом микросхем для «физического ИИ» подразумеваются, прежде всего, компоненты для роботов и автопилотов автомобилей, а также для других устройств из категории «умные».

В японской отрасли производства полупроводников еще можно встретить людей, которые помнят времена, когда эта страна доминировала на мировом рынке полупроводников с долей более 50% – это было в 80-е годы прошлого века. Сейчас позиции страны намного скромнее – около 9%.

У Японии есть, как минимум, два стимула ставить перед собой столь амбициозные цели. Во-первых, у Японии сохраняются сильные позиции в промышленной робототехнике – доминирующая доля на глобальном рынке, а, с другой стороны, страна сталкивается с демографическим вызовом – отрицательная рождаемость и нежелание заселять свои территории выходцами из других стран приводят к дефициту рабочих рук. Это стимулирует японцев двигаться в сторону массовой роботизации на базе ИИ-роботов.

В целом в Японии действуют в рамках стратегии развития 17-ти приоритетных отраслей, куда вошли ИИ, полупроводники, робототехника, медицина, квантовые технологии и другие направления. Сформирован список из 61 вида приоритетной продукции и технологий, для 27 из них разработают долгосрочные планы развития.

Если говорить о целевых показателях, то валовую стоимость полупроводниковых компонентов «сделано в Японии» планируется нарастить в 8 раз – до $250 млрд к 2040 году.

Государство обещает компаниями посильную поддержку. В частности, с покупкой земельных участков (сложное в Японии дело), под новые производства, помощью с инженерной инфраструктурой. Планируется реформировать законодательство с тем, чтобы облегчить производителям полупроводников и строителям ЦОД получение согласований на использование водных ресурсов.

Все эти планы требуют изрядной финансовой поддержки в объемах, которую не могло бы обеспечить только государство. Так что японцы уповают на частно-государственное партнерство с инвестициями порядка 370 трлн иен до 2040 года. Это порядка $2.3 трлн, если я не ошибся в расчетах.

Насколько реалистичны планы?

Как обычно, факторов слишком много, чтобы ответить на этот вопрос однозначно. Японии предстоит конкурировать, прежде всего, с Китаем и с США. А может быть в какой-то момент подтянется и Индия (Европу в ближайшие годы, наверное, можно не считать). Причем и у Китая, и у США, сильные позиции, как в плане финансов, так и в плане исследований. Во-вторых, выбрано многовато направлений, возможно, слишком много. В-третьих, возможности бюджета Японии ограничены – как это сейчас типично для «западного» мира, в стране высокие расходы на соцобеспечение, оборону и обслуживание госдолга. Получится ли все это компенсировать японским «духом» и, в хорошем смысле, «упертостью»? Посмотрим. ||

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теги: микроэлектроника участники рынка Япония стратегии

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