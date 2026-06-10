Микроэлектроника: Импортзамещение в Китае поставило в сложное положение японских вендоров оборудования для производства полупроводников

23.06.2026, MForum.ru

Курс Китая на импортзамещение производственного оборудования в сегменте производства полупроводников все более ощутим для «западных» конкурентов. Но ситуация для участников «западного блока» не одинакова. Более всех, похоже, пострадали японские производители – в среднем выручка японских компаний, работающих с китайским рынком, сократилась на 10%. Большинство компаний это переживут, но те из них, кто строил свою деятельность вокруг китайского рынка, ощутили болезненные потери, как например, Tokyo Electron, которая еще год назад получала от рынка Китая порядка 50% общей выручки.

Американским производителям в какой-то мере проще переживать ситуацию, поскольку в результате все более жестких экспортных ограничений, вводимых американским правительством, они уже не первый год как работают в условиях сокращенных экспортных возможностей. Впрочем, частично эти экспортные ограничения распространяются и на японских производителей, и на вендоров из Нидерландов.

Производителям «западного блока» приходится переориентироваться на потребности внутреннего рынка входящих в него стран, а также искать новые рынки сбыта, как, например, Индия и ряд других азиатских стран, которые хотели бы вступить в клуб производителей полупроводников, как, например, Вьетнам.

Впрочем, на всех рынках, где нет контроля «западного блока», уже через несколько лет «западным» производителям придется столкнуться с конкуренцией со стороны китайских поставщиков. Это, кстати, касается и попыток российских вендоров производственного оборудования выходить на зарубежные рынки – с этим лучше было бы поторопиться, потому что уже через несколько лет выйти на них станет заметно сложнее.

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