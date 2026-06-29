Микроэлектроника: Перспективы строительства в России производства пластин с поддержкой техпроцессов 55-40 нм

MForum.ru
01.07.2026,
Вы уже, наверное, прочли об этом проекте, например, на CNews или на Техносфере. Пластины 300 мм - грамотный выбор. Выскажу свое мнение о перспективах этого проекта.
Можно ли развернуть соответствующее производство в ОЭЗ Иннополис в Казани? В целом - вполне возможно. Даже сроки реализации проекта выглядят более-менее посильными.
Год на строительство инфраструктуры? Вполне возможно, сейчас уже умеют строить быстро.
Второй год под монтаж и отладку оборудования? Может быть, может быть, если получится с логистикой - чтобы все и привезли в заданные сроки, и чтобы все нужное оказалось бы закупленным. А еще цепочки поставок материалов настроить. Маловато года, по-моему, учитывая то, что у нас опыта создания таких производств, можно сказать, что нет, но чем черт не шутит.
На третий год - выпуск первых коммерческих чипов… опять же смело, смело. Почти уверен, что сроки уедут «вправо».
На четвертый год – пилотная линия 28 нм. Опять же, поскольку речь о поставке зарубежного оборудования, то при условии, что не вмешается геополитика и китайцы не подведут, и будет сохраняться финансирование (два серьезных «если»), не говоря уже о возможных «черных лебедях», то и это возможно.
Из хорошего - земля уже выделена, 41 га, согласованы внешние коммуникации (надеюсь, что и с водой, и со все более дефицитной электроэнергией проблем не будет).
Из ключевых вопросов – а деньги под этот проект у бюджета найдутся? Второй ключевой вопрос – не снизит ли появление такого производства желания участников рынка заниматься разработками отечественного оборудования? Впрочем, здесь можно уповать на регулятора, если он будет вести последовательную политику, всегда можно придумать меры, стимулирующие как разработку, так и покупку отечественного оборудования.
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теги: микроэлектроника производство полупроводников мнения 55-40нм 28нм пластины 300мм на пластинах 300мм Татарстан
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