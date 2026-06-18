Силовая электроника: Элемент запустит кристальное производство силовых полупроводников в 2028 году

29.06.2026, MForum.ru

Производством пластин с полупроводниковыми структурами для силовых компонентов займется АО «Отраслевые решения» в рамках проекта «Кубик», рассказывает CNews, со ссылкой на презентацию компании на конференции в Минске в июне 2026 года.

Предполагается серийной производство силовых диодов и транзисторов на основе как традиционного кремния, так и на базе карбида кремния. Есть планы и на экспорт. Проект реализуется на льготные заемные средства (77%) и частично – на собственные (23%), общий объем инвестиций составит 19.5 млрд.

К 2030 году производство должно будет выйти на 100 тысяч кремниевых пластин в год и 40 тысяч пластин на карбиде кремния. Еще недавно порядка 90% потребностей российского рынка силовых полупроводников обеспечивал импорт, в Элемент надеются, что получится снизить эту цифру до менее, чем 50%.

В 2025 году Элемент вложил в проект 6.1 млрд руб., основные средства пошли в качестве аванса зарубежному поставщику оборудования. Пока что нет подтверждений тому, чтобы это оборудование приехало.

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