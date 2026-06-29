Микроэлектроника: Корея заработала на передовых микросхемах и собирается разумно воспользоваться неожиданными деньгами

MForum.ru

Микроэлектроника: Корея заработала на передовых микросхемах и собирается разумно воспользоваться неожиданными деньгами

13.07.2026, MForum.ru

Южная Корея заявила, что расходная часть госбюджета в 2027 году вырастет до масштабных более 800 трлн вон ($531 млрд). Это последствия того, как резко выросли налоговые поступления этого государства от бурно развивающейся индустрии микросхем для ИИ.

Наивысший приоритет получат три «мегапроекта»:

  • инвестиции в наращивание мощностей выпуска микросхем;
  • в строительство и масштабирование ЦОД ИИ
  • в «физический ИИ» (робототехнику и т.п.).

Причем финансирование этих направлений будет осуществляться не только за счет выросших налоговых поступлений, но также за счет масштабной реструктуризации существующих программ расходов, пересмотра обязательных расходов и сокращения неэффективных программ.

«Дополнительные налоговые поступления – ценный ресурс, который будет использован в «золотой период», когда будет определено глобальное доминирование в области ИИ», - заявил президент Ли.

В частности, в Южной Корее планируют сформировать Фонд реагирования на будущие изменения в качестве стратегической инвестиционной платформы. В этот фонд будут направлены налоговые поступления, которые условно «не ожидались» (в таком объеме). Их планируется затем инвестировать в 4 сегмента: молодежь, двигатели роста, регионы и таланты. В эффективности этих правительственных трат, есть, конечно, сомнения, но посмотрим. «Мегапроекты» выглядят для меня более понятным и потому более разумным вложением средств. Так или иначе, на сегодня вложения крупных корейских компаний в области микроэлектроники, то есть, прежде всего, компаний Samsung Electronics и SK Hynix, похоже, «выстрелили».

((по материалам Reuters))

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теги: микроэлектроника Южная Корея страны-участницы рынка микроэлектроники стратегии геополитика и микроэлектроника господдержка

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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