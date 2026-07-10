Слухи: Готовится к выходу HMD Skyline 2 – преемник легендарного ремонтопригодного смартфона

13.07.2026, MForum.ru

Спустя два года после выхода оригинального HMD Skyline компания готовит его преемника. В сети появились изображения и ключевые характеристики нового устройства, которое получит название Skyline 2.

Новинка сохранит преемственность в дизайне и будет доступна в синем, чёрном и жёлтом цветах.

Технические характеристики, однако, нельзя назвать революционными: смартфон получит Snapdragon 7s Gen 4, до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Дисплей — OLED с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Емкость аккумулятора и скорость зарядки пока не раскрыты, но вероятно будет поддерживаться зарядка мощностью 40 Вт.

Камеры станут заметным улучшением: основная на 108 МП с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телевик, 50-мегапиксельный ультраширик и 50-мегапиксельная фронтальная камера. Также сохранится функция беспроводной зарядки с использованием встроенных магнитов.

Первые слухи о преемнике появились ещё в октябре 2025 года, когда назывался код проекта «Tomcat». Однако затем устройство было отменено, а разработка перезапущена с использованием чипа Snapdragon 7s Gen 3. Теперь, судя по утечкам, финальная версия работает на Snapdragon 7s Gen 4, а её выход ожидается в ближайшие месяцы.

На данный момент HMD не подтвердила официальную дату анонса, но учитывая активность утечек, презентация может состояться до конца 2026 года. Стоит отметить, что оригинальный Skyline запомнился благодаря возможности замены аккумулятора без специальных инструментов, и, по предварительным данным, Skyline 2 также будет ремонтопригодным.