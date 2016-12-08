Кадры: «МегаФон» объявляет о назначении Михаила Молоткова на позицию директора по развитию бизнеса на массовом рынке

08.12.2016, MForum.ru

8 декабря 2016. С 19 декабря 2016 года в должность директора по развитию бизнеса на массовом рынке вступит Михаил Молотков, ранее занимавший позицию директора Центрального филиала компании «МегаФон».

За 14 лет в «МегаФоне» Михаил прошел путь от специалиста группы по развитию дополнительных услуг и маркетинговому анализу до директора Центрального филиала компании «МегаФон». Михаил отлично знает рынок, понимает компанию и ее внутренние процессы. Под руководством Михаила Молоткова «МегаФон» увеличил абонентскую базу в Центральном филиале почти на 8%, существенно расширил покрытие сети 4G, запустил сеть LTE-Advanced в Нижнем Новгороде и Туле, а также первым из операторов связи в России в Нижнем Новгороде продемонстрировал скорости около 5 Гбит/с.

Биография:

Свой путь в компании Михаил начал в 2002 г. ведущим специалистом группы по развитию дополнительных услуг и маркетинговому анализу. В 2004 г. Михаил возглавил отдел маркетинга и рекламы. В 2006 г. стал заместителем коммерческого директора по маркетингу, в 2009 г. коммерческим директором Центрального филиала, а с 2013 года занимал должность директора по развитию бизнеса на массовом рынке. В феврале 2015 года Михаил Молотков был назначен на должность директора Центрального филиала ПАО «МегаФон». Михаил Молотков окончил с отличием Нижегородский Государственный Технический Университет, факультет Автозаводская высшая школа управления и технологий, где получил специальность «Экономика и управление на предприятии».