Анонсы: Micromax анонсировал смартфон Dual 5 со сдвоенной тыловой камерой

30.03.2017, MForum.ru

Компания Micromax для индийского рынка анонсировала смартфон Dual 5, получивший сдвоенную камеру на задней панели. Разрешение обоих модулей – 13 Мп, при этом один из них стандартный RGB, второй – монохромный.

Вторая камера может использоваться для получения монохромных изображений, но ее основная задача – улучшение качества снимков, получаемых основной камерой. В частности подобное решение позволяет улучшить детализацию снимков, помогает при съемке в условиях нехватки освещенности и дает возможность снизить шумы на снимке. Тыловая камера Micromax Dual 5 оснащена системой фазированной фокусировки, двухцветной светодиодной вспышкой, поддерживает съемку 4К-видео, а защитное стекло объектива изготовлена из минерального стекла Gorilla Glass. Также новика оснащена 13 Мп фронтальной камерой. Аппаратная часть Micromax Dual 5 включает в себя 5,5-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 652, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Цена новинки составляет 24 999 индийских рупий, начало продаж – 10 апреля, прием предварительных заказов уже стартовал.