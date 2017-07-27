Кадры: Алексей Титов поедет командовать МегаФоном в С.Петербурге, Анатолий Горбунов возглавит Кавказский филиал

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Кадры: Алексей Титов поедет командовать МегаФоном в С.Петербурге, Анатолий Горбунов возглавит Кавказский филиал

27.07.2017, MForum.ru

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Алексей Титов назначен на позицию директора Северо-Западного филиала МегаФон (место освободилось после перехода Павла Корчагина в головной офис на должность директора по инфраструктуре).

Алексей Титов

Алексей Титов

В период с 2001 до 2003 года Алексей Титов работал в ОАО «Гипросвязь-4» инженером по проектированию сетей радиосвязи. С 2003 года присоединился к команде «МегаФона» в Новосибирске, где прошел путь от инженера до технического директора Сибирского филиала.  С января 2013 года назначен на должность директора по инфраструктуре Дальневосточного филиала компании, в ноябре 2014 года назначен директором по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании «МегаФон».

Г-н Титов окончил Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики Факультет Информатики и Вычислительной Техники по специальности инженер связи с подвижными объектами (сотовая связь).

 

Анатолий Горбунов возглавит Кавказский филиал вместо Алексея Тютина, который ушел "для реализации собственных проектов"

Анатолий Горбунов

Анатолий Горбунов

Начал карьеру в отрасли связи в 2003 году с руководства обособленным подразделением «МегаФона» в Волгодонске, а в 2009 году возглавил Ростовское отделение Кавказского филиала компании. 15 ноября 2010 года Анатолий Горбунов назначен руководителем проекта по развитию Олимпийского Сочи/ директором Сочинского отделения Кавказского филиала «МегаФона». Под его началом успешно реализован проект по развитию телеком-инфраструктуры для зимних Олимпийских игр Сочи-2014, где «МегаФон» выступил Генеральным партнером.

Г-н Горбунов окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «инженер».

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