Кадры: Алексей Титов поедет командовать МегаФоном в С.Петербурге, Анатолий Горбунов возглавит Кавказский филиал

MForum.ru
27.07.2017,
Алексей Титов назначен на позицию директора Северо-Западного филиала МегаФон (место освободилось после перехода Павла Корчагина в головной офис на должность директора по инфраструктуре).
Алексей Титов
В период с 2001 до 2003 года Алексей Титов работал в ОАО «Гипросвязь-4» инженером по проектированию сетей радиосвязи. С 2003 года присоединился к команде «МегаФона» в Новосибирске, где прошел путь от инженера до технического директора Сибирского филиала. С января 2013 года назначен на должность директора по инфраструктуре Дальневосточного филиала компании, в ноябре 2014 года назначен директором по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании «МегаФон».
Г-н Титов окончил Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики Факультет Информатики и Вычислительной Техники по специальности инженер связи с подвижными объектами (сотовая связь).
Анатолий Горбунов возглавит Кавказский филиал вместо Алексея Тютина, который ушел "для реализации собственных проектов"
Анатолий Горбунов
Начал карьеру в отрасли связи в 2003 году с руководства обособленным подразделением «МегаФона» в Волгодонске, а в 2009 году возглавил Ростовское отделение Кавказского филиала компании. 15 ноября 2010 года Анатолий Горбунов назначен руководителем проекта по развитию Олимпийского Сочи/ директором Сочинского отделения Кавказского филиала «МегаФона». Под его началом успешно реализован проект по развитию телеком-инфраструктуры для зимних Олимпийских игр Сочи-2014, где «МегаФон» выступил Генеральным партнером.
Г-н Горбунов окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «инженер».
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