Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9

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Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9

22.08.2017, MForum.ru

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На проходившей в Нью-Дели пресс-конференции компания Micromax официально анонсировала смартфон Canvas Infinity. Для Micromax новинка является первым смартфоном оснащенным экраном с соотношением сторон 18:9, а для рынка Canvas Infinity станет одним из первых недорогих устройств подобного формата.

Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9

По словам Рахула Шарма, соучеридителя Micromax Informatics, в начале 2017 года компания Micromax взяла на себя обязательства сосредоточиться на четырех важных для потребителя направлениях: камера, экран, батарея и безопасность. И в рамках этой концепции Micromax Canvas Infinity призван принести лучший в своем классе дисплей.

Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9

Спецификации Micromax Canvas Infinity включают в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением 1440x720 точек, чипсет Snapdragon 425 (8 ядер, 1,4 ГГц, Adreno 308), 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб и аккумулятор емкостью 2900 мАч. Основная камера Micromax Canvas Infinity оснащена 13 Мп сенсором с пикселями размером 1,12 мкм и 5-линзовым объективом с апертурой f/2.0. Разрешение фронтальной камеры еще выше – 16 Мп (апертура такая же), при этом угол ее обзора составляет 81,5 градуса. ОС - Android 7.1.2 с обновлением до Android 8.0 Oreo. Начало продаж намечено на 1 сентября, цена Micromax Canvas Infinity – 9999 индийских рупий.

Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com, indianexpress.com

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