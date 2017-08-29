Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке

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Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке

29.08.2017, MForum.ru

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Meizu A20 - компактный аксессуар, звуковая колонка с подключением по Bluetooth 4.2 или через разъем 3.5 мм. Вес - 170 граммов, отверстие для ремешка. Встроенная батарея - 1800 мАч, заявляемое время работы - до 15 часов.

 

Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке

 

Заказать Meizu A20 можно заказать через официальный сайт компании, либо приобрести в фирменных магазинах Meizu в Москве и С.Петербурге. Цена - 2990 руб.

 

Meizu A20

 

Характеристики:

  • размер: диаметр 108 мм х 55 мм
  • цвет: белый лунный, космический серый
  • вес: 170 г
  • подключение: мини-джек 3,5 мм / Bluetooth 4.2
  • питание: встроенный аккумулятор 1800 мАч
  • максимальное время работы: 8 часов; 15 часов (на 50% громкости)
  • частоты Bluetooth: 2 402 - 2 480 МГц
  • частотный диапазон: 100-20 кГц
  • время заряда аккумулятора: 4 часа

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