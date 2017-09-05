LTE: SK Telecom и Nokia показали LTE с низкой задержкой

MForum.ru
05.09.2017,
SK Telecom и Nokia 3 сентября 2017 года заявили об успешном проведении теста технологии LTE целью которого было сокращение задержки распространения сигнала между базовой станцией и LTE-терминалом с 25 мс до 2 мс - впервые в мире.
Компании использовали предварительное прогнозирование аплинка и сокращенный период передачи с целью сокращения задержки распространения сигналов в сети LTE. Предварительное прогнозирование аплинка позволяет осуществлять мгновенную передачу данных с терминала к базовой станции, а сокращение периода передачи помогает сократить интервал времени, который необходим для передачи данных примерно на 1/7.
Эти две технологии - ключевые составляющие системы связи 5G в плане сокращения задержек. В SK Telecom говорят, что в системах 5G благодаря использованию нововведений задержка может сократиться почти до нуля. Если “перевести” это достижение на язык практических внедрений, то, например, автомобиль, подключенный по LTE сейчас успевает проехать не менее 1 метра, пока сигнал распространяется по сети. При переходе к “ускоренному LTE”, эта дистанция может сократиться до 8 см.
Новая технология LTE также может быть использована для создания спасательных роботов, которые будут отвечать требованиям мониторинга и управления в реальном времени. Кроме того, данные технологии пригодятся при внедрении медийных услуг нового поколения, основанных на виртуальной реальности, дополненной реальности и других.
+ +
Telegram-канал автора: Telegram @ABloud62
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
30.08. [Новости компаний] mMIMO: China Mobile и Huawei показали гигабитные скорости с использованием полосы в 20 МГц / MForum.ru
29.08. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустила 4G в Псковской области / MForum.ru
25.08. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустила LTE в Калининграде, Костроме и Томске / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Гигабитный интернет: Verizon, Ericsson и Qualcomm показали поддержку гигабитных скоростей на коммерческой инфраструктуре / MForum.ru
05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru
02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru
30.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru
29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru