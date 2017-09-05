LTE: SK Telecom и Nokia показали LTE с низкой задержкой

05.09.2017, MForum.ru

SK Telecom и Nokia 3 сентября 2017 года заявили об успешном проведении теста технологии LTE целью которого было сокращение задержки распространения сигнала между базовой станцией и LTE-терминалом с 25 мс до 2 мс - впервые в мире.

Компании использовали предварительное прогнозирование аплинка и сокращенный период передачи с целью сокращения задержки распространения сигналов в сети LTE. Предварительное прогнозирование аплинка позволяет осуществлять мгновенную передачу данных с терминала к базовой станции, а сокращение периода передачи помогает сократить интервал времени, который необходим для передачи данных примерно на 1/7.

Эти две технологии - ключевые составляющие системы связи 5G в плане сокращения задержек. В SK Telecom говорят, что в системах 5G благодаря использованию нововведений задержка может сократиться почти до нуля. Если “перевести” это достижение на язык практических внедрений, то, например, автомобиль, подключенный по LTE сейчас успевает проехать не менее 1 метра, пока сигнал распространяется по сети. При переходе к “ускоренному LTE”, эта дистанция может сократиться до 8 см.

Новая технология LTE также может быть использована для создания спасательных роботов, которые будут отвечать требованиям мониторинга и управления в реальном времени. Кроме того, данные технологии пригодятся при внедрении медийных услуг нового поколения, основанных на виртуальной реальности, дополненной реальности и других.

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