Пресс-релизы: МТС готовится к выкупу собственных акций и АДА

MForum.ru

Пресс-релизы: МТС готовится к выкупу собственных акций и АДА

06.09.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Пресс-релиз:

6 сентября 2017 года Компания объявила об одобрении советом директоров выкупа собственных обыкновенных акций и АДА посредством плана приобретения акций на общую сумму, не превышающую 20 000 000 000 рублей (далее – «План приобретения»), что включает средства, затраченные на приобретение акций Компании у Системы Финанс, как описано ниже, до апреля 2019 года. Компания примет Программу выкупа в соответствии с Правилом 10b5-1 Закона о ценных бумагах и биржах 1934 г. в текущей редакции и Правилом 10b-18 Закона о биржах. План приобретения будет осуществлен 100% дочерним обществом Компании, обществом с ограниченной ответственностью «Стрим Диджитал» («Приобретатель»). 20 000 000 000 рублей составляет US$345 721 694 из расчета 57.85 рублей к 1 доллару США по курсу ЦБ РФ на 6 сентября 2017 года.

План приобретения в соответствии с Правилом 10b5-1 позволяет Компании осуществлять выкуп собственных акций и АДА в случаях, в которых это бы иначе запрещалось законодательством об инсайдерской торговле или в силу установленного компанией периода временной приостановки операций с ценными бумагами. Назначенный Компанией брокер будет наделен полномочиями с учетом установленных программой условий и ограничений осуществлять выкуп акций и АДА Компании на открытом рынке в соответствии с условиями программы. Выкуп регулируется нормативными актами Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также подвержен установленными программой ограничениями по цене, объему торговли и срокам. Компания может в любой момент завершить программу выкупа.

План приобретения начинает свое действие с 6 сентября 2017 года и действует до апреля 2019 года. Все фактические операции по выкупу, осуществленные согласно Программе выкупа, будут раскрыты в годовом отчете Компании по Форме 20-Ф и отчетах по Форме 6-К, которые будут направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приобретение у Системы Финанс

Система Финанс С.А. (Sistema Finance S.A.) («Система Финанс»), люксембургская дочерняя компания мажоритарного акционера Компании, Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» («Система»), также заключила с Приобретателем договор купли-продажи акций («Договор купли-продажи»), в соответствии с которым Система Финанс обязалась продать Приобретателю обыкновенные акции Компании в количестве, пропорциональном количеству акций и АДА Компании, приобретаемых Приобретателем в рамках Программы выкупа, в течение каждого отчетного месяца, по средневзвешенной цене за акцию, рассчитанной за этот месяц, так, чтобы совокупный процент владения и прав голоса Системы (включая аффилированных лиц) в Компании после завершения Программы выкупа в целом равнялся владению Системы и таких аффилированных лиц на дату начала Программы выкупа. При этом Система Финанс вправе отказаться от продажи акций Компании Приобретателю, направив Приобретателю соответствующее уведомление до начала отчетного месяца\периода, в течение которого Приобретатель предполагает приобретать акции и АДА Компании в рамках Программы выкупа, а также вправе в таком уведомлении установить минимальную цену по которой Система Финанс согласна передать акции Приобретателю.

+ +

МТС

Комментарий Алексея Бойко, аналитика MForum.ru:

"Решение является вынужденным для МТС и Системы - МТС готовится вливать кэш в Систему, столкнувшуюся с необходимостью исполнять решение суда по иску "Роснефти". Кэш будет перекачиваться в Систему путем выкупа компанией МТС собственных акций, в том числе, и у "Системы Финанс". При этом в Системе постараются не потерять свою долю в акциях МТС, если это окажется возможным".

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

07.06. [Краткие новости] Развитие сетей: МГТС улучшает качество интернета / MForum.ru

28.03. [Новости компаний] Аналитика: В AC&M подвели итоги 2016 года - оценки числа подключений в России и Украине / MForum.ru

26.01. [Новости компаний]  Конспекты: Инна Походня. Новая стратегия Tele2 / MForum.ru

24.11. [Новости компаний] Итоги квартала: Tele2 не расскажет о достижениях в 3q2016 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:36 Vikran Тема: Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально (31.08.2017)
Отлично выглядит, надо брать.
Сегодня 14:22 Vikran Тема: Самые популярные игры для смартфонов и планшетов с Android. Ноябрь 2014 (27.11.2014)
Интересные игры, особенно порадовали паззлы со спичками и катание шариков. По поводу шариков, недавно наткнулся на сайт, где можно играть бесплатно в онлайне в Зума, решил поделиться.
Сегодня 13:30 michaelkors Тема: Uhans Max 2 Vs Xiaomi Max 2? Гигантский экранный медиаплеер
Обновления Особенности SLR на 4 смартфонах для смартфонов Uhans Max 2 https://www.youtube.com/... Почувствуйте эффект Bokeh на смартфоне 4 камеры: UHANS Max 2 Для получения дополнительной ...
Вчера 10:56 AleXMG Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, украли телефон iPhone7 IMEI355327087004584
03.09.2017 16:10 zloyfil Тема: Нужна помощь с переносом контактов на телефон
Добрый вечер! Нужна помощь экспертов в обращении с телефонами, необремененными ОС типа андроида и т.д. Передо мной встала задача переноса контактов из телефона Samsung J7 на две "простушки": 1. Vertu ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

06.09. [Новинки] Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143 / MForum.ru

05.09. [Новинки]  Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru

04.09. [Новинки]  IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru

02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru

01.09. [Новинки]  Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru

31.08. [Новинки] Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru

30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru

30.08. [Новинки]  Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru

29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru

29.08. [Новинки]  Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru

28.08. [Новинки]  Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: