Пресс-релизы: МТС готовится к выкупу собственных акций и АДА

06.09.2017, MForum.ru

Пресс-релиз:

6 сентября 2017 года Компания объявила об одобрении советом директоров выкупа собственных обыкновенных акций и АДА посредством плана приобретения акций на общую сумму, не превышающую 20 000 000 000 рублей (далее – «План приобретения»), что включает средства, затраченные на приобретение акций Компании у Системы Финанс, как описано ниже, до апреля 2019 года. Компания примет Программу выкупа в соответствии с Правилом 10b5-1 Закона о ценных бумагах и биржах 1934 г. в текущей редакции и Правилом 10b-18 Закона о биржах. План приобретения будет осуществлен 100% дочерним обществом Компании, обществом с ограниченной ответственностью «Стрим Диджитал» («Приобретатель»). 20 000 000 000 рублей составляет US$345 721 694 из расчета 57.85 рублей к 1 доллару США по курсу ЦБ РФ на 6 сентября 2017 года.

План приобретения в соответствии с Правилом 10b5-1 позволяет Компании осуществлять выкуп собственных акций и АДА в случаях, в которых это бы иначе запрещалось законодательством об инсайдерской торговле или в силу установленного компанией периода временной приостановки операций с ценными бумагами. Назначенный Компанией брокер будет наделен полномочиями с учетом установленных программой условий и ограничений осуществлять выкуп акций и АДА Компании на открытом рынке в соответствии с условиями программы. Выкуп регулируется нормативными актами Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также подвержен установленными программой ограничениями по цене, объему торговли и срокам. Компания может в любой момент завершить программу выкупа.

План приобретения начинает свое действие с 6 сентября 2017 года и действует до апреля 2019 года. Все фактические операции по выкупу, осуществленные согласно Программе выкупа, будут раскрыты в годовом отчете Компании по Форме 20-Ф и отчетах по Форме 6-К, которые будут направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приобретение у Системы Финанс

Система Финанс С.А. (Sistema Finance S.A.) («Система Финанс»), люксембургская дочерняя компания мажоритарного акционера Компании, Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» («Система»), также заключила с Приобретателем договор купли-продажи акций («Договор купли-продажи»), в соответствии с которым Система Финанс обязалась продать Приобретателю обыкновенные акции Компании в количестве, пропорциональном количеству акций и АДА Компании, приобретаемых Приобретателем в рамках Программы выкупа, в течение каждого отчетного месяца, по средневзвешенной цене за акцию, рассчитанной за этот месяц, так, чтобы совокупный процент владения и прав голоса Системы (включая аффилированных лиц) в Компании после завершения Программы выкупа в целом равнялся владению Системы и таких аффилированных лиц на дату начала Программы выкупа. При этом Система Финанс вправе отказаться от продажи акций Компании Приобретателю, направив Приобретателю соответствующее уведомление до начала отчетного месяца\периода, в течение которого Приобретатель предполагает приобретать акции и АДА Компании в рамках Программы выкупа, а также вправе в таком уведомлении установить минимальную цену по которой Система Финанс согласна передать акции Приобретателю.

+ +

Комментарий Алексея Бойко, аналитика MForum.ru:

"Решение является вынужденным для МТС и Системы - МТС готовится вливать кэш в Систему, столкнувшуюся с необходимостью исполнять решение суда по иску "Роснефти". Кэш будет перекачиваться в Систему путем выкупа компанией МТС собственных акций, в том числе, и у "Системы Финанс". При этом в Системе постараются не потерять свою долю в акциях МТС, если это окажется возможным".

+ +