Развитие сетей: T-Mobile объединится со Sprint

MForum.ru
08.10.2017,
Такое событие, по всей вероятности, ожидает рынок США. В случае, если сделка состоится, в стране останется только "большая тройка" операторов, хотя общее число операторов сотовой связи по-прежнему будет измеряться многими десятками. В США дают немножко заработать региональным компаниями.
T-Mobile и Sprint договариваются уже давно, так что можно ожидать официальное собщение еще до конца 2017 года. Сейчас, по данным Bloomberg, стороны обсуждают цену Sprint, которая составляет что-нибудь около $29 млрд. Объединенная компания будет обладать гигантским пулом частот - на большой части территории полоса частот будт находиться в диапазоне 101-150 МГц или даже 151-200 МГц. В отдельных точках покрытия - более 200 МГц. Площадь покрытия объединенного оператора будет не хуже или лучше, чем у Verizon.
Выигрыш от слияния абоненты получат не сразу. Дело в том, что частотные пулы операторов заметно различаются и, чтобы воспользоваться синергией, потребуются немалые усилия. У T-Mobile основной диапазон - b2 1900 МГц, b12 - 700 МГц. У Sprint есть частоты b20 800 МГц, но основной пул - это частоты 2.5 ГГц b41. Чтобы разумно распорядиться этими частотами, компаниям придется потрудиться.
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© Алексей Бойко,
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