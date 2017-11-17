Розница: МТС в Волгограде расширяет розничную сеть

17.11.2017, MForum.ru

МТС открыла салоны по ул. Еременко, 100 и ул. Ополченская 14. Теперь в Волгоградской области работают 39 монобрендовых салона МТС и чуть менее 700 точек продаж и обслуживания. Такие данные предоставляет компания МТС, филиал которой в Волгограде возглавляет Григорий Ганненко.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +