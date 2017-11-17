Розница: МТС в Волгограде расширяет розничную сеть

MForum.ru
17.11.2017,
МТС открыла салоны по ул. Еременко, 100 и ул. Ополченская 14. Теперь в Волгоградской области работают 39 монобрендовых салона МТС и чуть менее 700 точек продаж и обслуживания. Такие данные предоставляет компания МТС, филиал которой в Волгограде возглавляет Григорий Ганненко.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
+ +
Публикации по теме:
08.11. [Новости компаний] Розница: И вновь шеринг - в салонах Tele2 можно будет получить посылки с AliExpress / MForum.ru
24.08. [Новости компаний] Розница: По данным Билайн абоненты продолжают менять планшеты на фаблеты / MForum.ru
24.08. [Новости компаний] Розница: По данным МТС в России растет спрос на смартфоны, в том числе, приобретаемые в кредит / MForum.ru
16.08. [Краткие новости] Розница: МТС обещает кэшбэк при покупке смартфонов / MForum.ru
08.06. [Новости компаний] Розница: Операторы начали активные сокращения розничной сети. Но не все / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Geecoo G4 - бюджетный смартфон с металлическим корпусом / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Безрамочный OnePlus 5T представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Vivo V7 с 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Начат прием предварительных заказов на смарт-часы Nokia Steel HR / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Компания Sony работает над первым смартфоном со сдвоенной камерой / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Mix 2 с экраном 18:9 представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5 – смартфон с 6 Гб ОЗУ и сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
14.11. [Новинки] Это интересно: Nokia 2 приходит в Южную Африку / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Смартфон Revvl Plus оценен в $199 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Gionee S11 в трех цветах замечен на фото / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I5 представлен в Индии / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: 5 декабря будет представлен безрамочный Honor V10 с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S9 будет выпущен раньше обычного / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2 представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Gionee M7 Power с экраном 18:9 и батареей 5000 мАч появится в Индии / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: OnePlus 5T будет анонсирован 16 ноября, в предзаказе – с 21 ноября / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Voyage 5 – смартфон с аккумулятором 5000 мАч за 1199 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y79 с 24 Мп фронтальной камерой оценен 2498 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Cubot H3 первый 5-дюймовый смартфон с аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru