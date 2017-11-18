Розница: Qualcomm, ZTE и China Mobile протестировали комплексную 5G NR систему

MForum.ru

Розница: Qualcomm, ZTE и China Mobile протестировали комплексную 5G NR систему

18.11.2017, MForum.ru

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Участники теста заявляют, что это первая в мире комплексная, совместимая с 5G NR система, отвечающая набору спецификаций 3GPP 5G NR первого уровня. Планируется продемонстрировать систему на конференции China Mobile Global Partner 2017 года.

5g

В тестах использовался прототип коммерческой версии BS ZTE 5G NR и прототип 5G NR UE Qualcomm Technologies. Система работает в диапазоне 3.5 ГГц. Задействована полоса 100 МГц. Система совместима с требованиями 3GPP Rel.15 5G NR layer 1, включая скалируемую нумерологию OFDM, новые схемы кодирования и модуляции каналов, структуру слотов с низкой задержкой.

Основная особенность комплексных систем 5G NR IoDT - они спроектированы с тем, чтобы обеспечивать многогигабитных скоростей передачи данных при существенно меньших задержках, чем в сетях 4G. Внедрение 5G NR - важный этап для того, чтобы удовлетворить растущие требования к мобильному ШПД, в частности, связанные со стримингом видео высокого разрешения и работой приложений виртуальной или дополненной реальности. Это также важно для того, чтобы создать возможности для использования автономных автомобилей, летающих беспилотников и систем управления промышленным оборудованием, а также других систем, которые будут появляться.

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